Siguldā parādījies jauns aktīvās atpūtas veids - soļbols jeb futbols bez skriešanas
Siguldā sportošanas iespējas kļūst arvien daudzveidīgākas — šajā nedēļas nogalē interesenti pirmo reizi aicināti izmēģināt soļbolu jeb futbolu bez skriešanas. Jaunā aktivitāte piedāvā kustēties, izbaudīt komandas garu un būt fiziski aktīviem saudzīgākā režīmā.
Kā sociālajā tīklā "Facebook" vēsta biedrība “Sporta entuziastu klubs Sigulda”, šajā sestdienā Siguldā pirmo reizi notiks soļbola jeb Walking Football treniņš. Pirmais soļbola treniņš notiks plkst. 11:00 Siguldas 1. pamatskolas stadionā, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 105.
Biedrībā skaidro, ka soļbols ir futbola paveids, kurā nedrīkst skriet, tāpēc tas ir īpaši piemērots tiem, kuri vēlas kustēties, sportot un izbaudīt spēli saudzīgākā režīmā. Tā ir iespēja apvienot fiziskas aktivitātes, veselīgu dzīvesveidu un draudzīgu kopābūšanu.
Organizatori uzsver, ka nodarbība būs piemērota dažādu vecumu dalībniekiem, turklāt aicināti piedalīties gan vīrieši, gan sievietes.
Jāatzīmē, ka soļbols jeb walking football jau vairākus gadus tiek attīstīts dažādās Eiropas valstīs. Piemēram, Igaunijā šāda veida aktivitātes sāktas 2021. gadā, bet citās valstīs notiek arī turnīri un čempionāti.