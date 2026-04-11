"Robežsardze"/RSU volejbolisti izcīna Latvijas čempiontitulu
Foto: Evija Trifanova/LETA
"Robežsardze"/"Rīgas Stradiņa universitāte" ("Robežsardze"/RSU) komanda sestdien izcīnīja Latvijas čempionāta zelta medaļas.

Finālsērijas trešajā spēlē "Robežsardze"/RSU mājās ar rezultātu 3-1 (24:26, 27:25, 25:23, 25:20) pārspēja "Ezerzeme"/"Daugavpils Universitāte" ("Ezerzeme"/DU) komandu un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-0.

"Robežsardze"/RSU pirmajos divos mačos uzvarēja piecos un četros setos.

Baltijas Superkausā sezonas sākumā pusfinālā ar 3-1 pārāka bija "Robežsardze"/RSU, Latvijas kausa finālā piecos setos uzvaru svinēja Daugavpils komanda, bet Baltijas līgas volejbolā vīriešiem pamatturnīrā ar 3-1 un 3-0 pārāki bija rīdzinieki.

"Robežsardze"/"Rīgas Stradiņa universitāte" un "Ezerzeme"/"Daugavpils Universitāte" pusfinālu sērijās ar 2-0 guva virsroku attiecīgi pār Līgatnes un Jēkabpils volejbolistiem, kuri ir šīs sezonas bronzas medaļnieki.

Pērn Rīgas un Daugavpils komandu duelī finālsērijā ar 3-2 pārāka bija "Robežsardze"/RSU. 2023. gada fināla sērijā starp šīm komandām ar 3-2 uzvarēja daugavpilieši. 

