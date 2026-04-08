Latvijas hokeja izlase gaida papildinājumus, kandidātu lokā arī kapteinis Kaspars Daugaviņš
Jau šodien, 8. aprīlī, Latvijas hokeja izlase uzsāks pārbaudes spēļu ciklu pirms 2026. gada pasaules čempionātā. Notikušajā preses konferencē izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis komentēja aktualitātes par sastāvu.
Šodien un rīt "Xiaomi Arena" Harija Vītoliņa trenētā Latvijas hokeja izlase pret Austriju aizvadīs pirmās divas pārbaudes spēles pirms 2026. gada pasaules čempionāta. Gatavošanos turnīram latvieši sāka ļoti laicīgi - jau no marta beigām, pagaidām sastāvā vairāk pulcējot gados jaunus hokejistus.
Kā pirms pārbaudes spēļu cikla atzina Latvijas hokeja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis, tad jau nākamajā nedēļā kandidātu loku papildinās vairāki zināmi hokejisti - vārtsargs Kristers Gudļevskis, aizsargi Kristaps Zīle, Artūrs Andžāns un Miks Tumānovs, kā arī uzbrucēji Oskars Batņa un Toms Andersons. "Kā esam teikuši par Ziemeļamerikā spēlējošajiem - respektējam viņu sezonas. Kad beigsies regulārā sezona, tad ziņosim par viņiem," attiecībā uz pāri okeānam spēlējošajiem latviešiem teica Kalvītis.
Viņš arī konkrēti neatbildēja uz jautājumu par, piemēram, Teodora Bļugera pieejamību, kuram pavisam noteikti pēc regulārā turnīra beigām arī noslēgsies sezona - Vankūveras "Canucks" ir vājākā līgas komanda, bet pats Bļugeris iekrājis rezultativitātes punktus jau četros mačos pēc kārtas. Savukārt kandidātu lokā ir kapteinis Kaspars Daugaviņš, kuram vēl turpinās sezona Vācijas pēc spēka otrajā līgā. Pagājušogad, atgriežoties pēc īsas pauzes hokejā, 37 gadus vecais Daugaviņš pasaules čempionātā izcēlās ar vienu piespēli.
Par dažiem jau sezonu beigušiem hokejistiem ir neskaidrības. Neminot konkrēti, par kuriem spēlētājiem, Kalvītis apliecināja, ka atsevišķu hokejistu pieejamību noteiks veselības stāvoklis. "Ir pāris spēlētāji, kuri ir uz jautājuma. Viņiem ir pēcsezoans mini traumiņas. Vēl nezinām, vai viņu veselība ļaus spēlēt izlasē, bet par to mēs ziņosim, kad būs skaidrība."
Izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš norādīja, ka pirmajā pārbaudes spēlē vārtus sargās Mareks Mitens, un izteicās, ka jaunajiem hokejistiem jau no pirmās spēles jāpierāda sava lietderība, lai turpinātu cīņu par tikšanu sastāvā. Pēc spēlēm pret Austriju vēl gaidāmas pārbaudes cīņas pret Dāniju, Somiju, Slovākiju (izbraukumā) un Norvēģiju savu skatītāju priekšā.
2026. gada pasaules čempionāts hokejā Cīrihē un Fribūrā, Šveicē no 15. līdz 31. maijam. Latvijas hokejisti A grupā spēlēs pret olimpisko čempioni ASV, Šveici, Somiju, Vāciju, Austriju, Ungāriju un Lielbritāniju.