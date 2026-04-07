"Bayern" Madridē uzlej aukstu dušu "Real", "Arsenal" izrauj uzvaru Lisabonā Čempionu līgas ceturtdaļfināla pirmajās spēlēs
Minhenes "Bayern" un Londonas "Arsenal" futbolisti otrdien UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla pirmajās spēlēs tika pie minimālām uzvarām.
"Bayern" viesos ar 2:1 (1:0) pārspēja Madrides "Real", taču neizmantoja daudzas iespējas uzvarēt ar vēl lielāku pārsvaru. Pirmā puslaika izskaņā Minhenes komandu vadībā izvirzīja Luiss Diass, kurš ierāvās pretinieku soda laukumā un pēc Serža Gnabrī pārspēja mājinieku vārtsargu. Jau otrā puslaika pirmajā minūtē "Bayern" pārsvaru dubultoja Harijs Keins. Mājinieki atguva vienus vārtus tikai 74. minūtē, kad vārtu guvums tika ieskaitīts Kilianam Mbapē. "Bayern" vārtsargs šķietami atvairīja Mbapē sitienu, taču bumba bija jau šķērsojusi vārtu līniju.
Citā ceturtdaļfināla duelī "Arsenal" ar 1:0 (0:0) uzvarēja Lisabonas "Sporting". Otrā puslaika vidū "Arsenal" izdevās nogādāt bumbu "Sporting" vārtos, bet pēc VAR iesaistes tika konstatēta aizmugure, un vārtu guvums netika ieskaitīts. Londonas komandas uzvaru kompensācijas laika ievadā izrāva Kajs Havercs.
Trešdien pārējos divos ceturtdaļfināla dueļos "Barcelona" uzņems Madrides "Atletico", bet Parīzes "Saint-Germain" mājās spēkosies ar "Liverpool".
Pusfinālā iekļūs uzvarētāji divu maču summā. Atbildes spēles tiks aizvadītas nākamnedēļ.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".