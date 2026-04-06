"Gribam tikt ceturtdaļfinālā!" Sorokins paziņo U-18 hokeja izlases kandidātus pasaules čempionātam
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlases mērķis gaidāmajā pasaules čempionātā ir iekļūt ceturtdaļfinālā, preses konferencē teica Latvijas valstsvienības galvenais treneris Oļegs Sorokins.
Sorokins Latvijas U-18 kandidātu sarakstā iekļāvis četrus vārtsargus, 11 aizsargus un 19 uzbrucējus.
"Labi bija tas, ka jau vasarā sākām apzināt spēlētājus. Varbūt pietrūka novembra pārtraukums, bet tajā pašā laikā tad prioritāte ir U-20 izlase, kurai pievienojās vairāki spēlētāji no U-18 spēlētājiem," teica Sorokins, atklājot, ka kopējais kandidātu skaits bija 97 hokejisti.
"Pret Poliju bija konkrētas prasības, kas nesaistījās tikai ar uzvaru, bet arī ar to, kas sagaida mūs nākotnē. Iespējams, katru dienu sastāvs samazināsies, jo laika tik daudz nemaz nav," stāstīja treneris. "Vairāki puiši vēl ierodas no klubiem, kas aizvadīja "play-off" cīņas, Ziemeļamerikā vēl ir daži, kurus mēs gaidām. Redzēsim, kādā formā viņi ir, jo tie, kuri spēlē Ziemeļamerikā, šogad spēlē maz. Mēģinām sazināties ar aģentiem un klubiem, lai viņi varētu ātrāk pievienoties."
Latvijas hokejisti pasaules čempionātā grupā spēkosies ar Kanādu, Somiju, Norvēģiju un Slovākiju.
"Mērķis noteikti ir tāds, ka gribam tikt ceturtdaļfinālā. Viegli nebūs, visas valstis attīstās un iet uz priekšu, un U-18 čempionātā piedalās visi labākie. Tas nebūs viegli, tāpēc ir vajadzīgs katrs hokejists," norādīja treneris.
Latvijas hokejisti jau nākamnedēļ dosies uz Slovākiju, kur aizvadīs pārbaudes spēles. Tāpat LHF sporta direktors Edgars Buncis piebilda, ka Latvijas U-18 izlase dosies salīdzinoši agri uz Slovākiju pirms turnīra sākuma, jo Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvji veic spēlētāju testus gan uz ledus, gan fiziskajām spējām, pievēršot īpašu uzmanību tiem, kuri ir tuvu draftam.
Ārpus kandidātu saraksta palicis Latvijas U-20 izlasē spēlējušais Roberts Naudiņš. Sorokins norādīja, ka Naudiņš nolēmis nepievienoties U-18 valstsvienībai, lai sagatavotos studijām Hārvarda Universitātē.
Patlaban treniņu grupā esošie hokejisti jau aizvadījuši divas pārbaudes spēles, uzvarot vienaudžus no Polijas ar 5:2 un 8:3.
Turpinot gatavošanos pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti Bratislavā vēl spēkosies ar Vāciju un Zviedriju.
Latvijas U-18 jauniešu hokeja izlases galvenā trenera pienākumus arī šajā sezonā turpinās pildīt Sorokins, kuram asistēs Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpēsies Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Arī šajā sezonā Latvijas U-18 izlase startēs pasaules čempionāta elites divīzijā, kas no 22. aprīļa līdz 2. maijam notiks Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Latvijas U-18 hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Kristers Plēpis, Jegors Kirpičkins (abi - "Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Reinholds Circenis, Kristians Bērziņš (abi - "Liepāja"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Artūrs Masaļskis ("KJT Haukat", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Roberts Freidenfelds ("Liepāja"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Ernests Lūsītis (Vestčesteras "Express", ASV), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Braksē (Klīvlendas "Barons", ASV), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Timurs Mališevs (Jihlavas "Dukla", Čehija), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Rainers Belovs ("Nordic Hockey Academy", Austrija).