Vladislavs Gutkovskis (centrā), kurš devās laukumā sākumsastāvā un tika nomainīts pamatlaika izskaņā, guva vārtus 78. minūtē un panāca 3:1 mājinieku labā.
Vakar 22:58
Vladislavs Gutkovskis gūst vārtus, Gdiņas "Arka" uzvar Polijas ekstraklases spēlē
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis otrdien Polijas ekstraklases 27. kārtas mačā guva vārtus, viņa pārstāvētajai Gdiņas "Arka" komandai izcīnot uzvaru. "Arka" mājās ar 3:1 (2:0) pārspēja Lubinas "Zaglebie", kas otrā puslaika ievadā palika mazākumā.
Gutkovskis, kurš devās laukumā sākumsastāvā un tika nomainīts pamatlaika izskaņā, guva vārtus 78. minūtē un panāca 3:1 mājinieku labā.
Pirmajā puslaikā "Arka" rindās ar precīziem sitieniem izcēlās Oskars Kubjaks un Sebastians Kerks.
Otrā puslaika ievadā Lubinas komandā otro dzelteno kartīti nopelnīja Mihals Nalepa, atstājot viesus mazākumā, taču dažas minūtes vēlāk "Zaglebie" labā vārtus guva Levente Sabo. Atlikušajā spēles daļā mājinieki nosargāja uzvaru, latvietim atgūstot "Arka" divu vārtu pārsvaru.
"Arka" ar 33 punktiem 27 spēlēs turnīra tabulā ierindojas 16. pozīcijā 18 komandu konkurencē.