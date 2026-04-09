Bez līderēm Latvijas dāmas Billijas Džīnas Kingas kausa duelī uzveic Norvēģiju
Latvijas sieviešu tenisa izlase ceturtdien Billijas Džīnas Kingas kausa Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīra trešajā duelī pārspēja Norvēģiju.
Mačsacīkstes pirmajā spēlē Beatrise Zeltiņa (WTA 619.) ar rezultātu 6-3, 6-0 uzveica rangā neesošo Katju Virsholmu.
Turpinājumā Adelīna Lačinova (WTA 616.) ar rezultātu 5-7, 6-2, 6-0 guva virsroku pār Astrīdu Brūni (WTA 818.) un duelī panāca 2-0.
Pirmajā duelī Latvija ar rezultātu 2-1 uzvarēja Rumāniju, bet otrajā ar 0-3 zaudēja Francijai. Latvijas sieviešu tenisa izlase turnīrā spēlē bez trim vadošajām tenisistēm Aļonas Ostapenko, Darjas Semeņistajas un Anastasijas Sevastovas.
Izlases sastāvā bez Zeltiņas, Lačinovas un Danielas Dārtas Feldmanes (WTA 1265.) ir arī WTA rangā neesošā Anna Ozerova. Latvijas izlases kapteinis ir Krišjānis Stabiņš.
Latvijas izlase grupu turnīra turpinājumā tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Katrs mačs sastāv no divām vienspēlēm un vienas dubultspēles.
Sacensībās piedalās 16 valstu izlases, kas sadalītas četrās grupās. Komandas aizvadīs apļa turnīru, un labākās izlases iegūs iespēju turpināt cīņu par kvalifikāciju nākamajam sacensību posmam.
Turnīrs norisināsies līdz 11. aprīlim māla seguma kortos Oeirašā, Portugālē.