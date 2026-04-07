Citi sporta veidi
Vakar 23:36
Dainis Krištopāns rezultatīvs, viņa "Melsungen" sasniedz EHF Eiropas līgas ceturtdaļfinālu
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns otrdien guva sešus vārtus Vācijas kluba "Melsungen" uzvarā Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas līgas astotdaļfināla atbildes mačā, Melzungenes komandai sasniedzot ceturtdaļfinālu. "Melsungen" mājās ar 35:26 (17:12) pārspēja Dānijas vienību "Fredericia" un divu maču summā tika pie uzvaras ar 64:61.
Atbildes spēlē Krištopāns realizēja sešus no deviņiem metieniem.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar deviņiem precīziem metieniem bija Mohameds Darmuls, kamēr stap viesiem ar septiņiem gūtiem vārtiem izcēlās Madss Kjeldgārds-Andersens.
Ceturtdaļfinālā "Melsungen" spēkosies ar "Porto".
Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva Vācijas kluba "Flensburg-Handewitt" handbolisti, bet "Melsungen" ieņēma ceturto vietu. Pēc EHF Čempionu līgas EHF Eiropas līga ir Eiropas klubu otrā līmeņa turnīrs.