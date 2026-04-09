Slimība ne pirmo reizi sezonā liegs Porziņģim aizvadīt spēli NBA
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis slimības dēļ ceturtdien nedosies laukumā Goldensteitas "Warriors" rindās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā pret Losandželosas "Lakers", vēsta ESPN.
Porziņģis izlaida arī iepriekšējo spēli otrdien pret Sakramento "Kings". Tad tika ziņots, ka latvietim laukumā traucē doties sāpes labajā ceļgalā. Pēc spēles galvenais treneris Stīvs Kers bilda, ka neuzskatot Porziņģa sāpes kājā par nopietnām. Pēc pievienošanās "Warriors" Porziņģis uz laiku spēja atgriezties ierindā un ir izlaidis mazāk spēļu nekā esot Atlantas "Hawks" basketbolistam.
Kristaps Porzingis (illness) is out tomorrow vs. the Lakers. His second straight missed game.— Danny Emerman (@DannyEmerman) April 8, 2026
Al Horford and Quinten Post also remain out. Steph Curry and Gui Santos are questionable. Will Richard doubtful.
Front end of a back-to-back with GSW @ Sac Friday. 3 games left.
Pēc šīs sezonas Porziņģim noslēdzas iepriekš noslēgtais divu gadu līgums, un pats latvietis vēl nav izlēmis, kur turpinās karjeru. Kamēr Ziemeļamerikas apskatnieki pārliecināti par viņa palikšanu Goldensteitā, pats latvietis vairāk uzsvēra vēlmi atgriezties stabilā un labā sportiskajā formā.
Regulārajā čempionātā "Warriors" atlikuši vēl trīs mači - ceturtdien savā laukumā pret "Lakers", piektdien viesos pret "Kings" un svētdien izbraukumā pret Losandželosas "Clippers". Jau šobrīd zināms, ka Goldensteita Rietumu konferencē ieņems desmito vietu, un, lai sasniegtu izslēgšanas spēles, būs jāuzvar divās pārspēlēs. Pirmajā pārspēlē tās pretiniece būs vai nu "Trail Blazers", vai "Clippers".