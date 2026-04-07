Miris slavenais Rumānijas izlases treneris Mirča Lučesku. Viņa sirds neizturēja izlases neiekļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā
7. aprīlī 80 gadu vecumā miris slavenais rumāņu treneris Mirča Lučesku. Viņa pēdējā darbavieta bija Rumānijas izlases galvenā trenera amatā, taču spēlēs par iekļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā pusfinālā 26. martā viņa izlase ar 0:1 zaudēja Turcijai, tādējādi Rumānijas izlase nav spējusi kvalificēties Pasaules kausa izcīņai jau septīto turnīru pēc kārtas.
Satriektais treneris jau 29. martā nokļuva slimnīcā ar sirds aritmiju, ko piedzīvoja treniņu laikā. 2. aprīlī viņš paziņoja par atkāpšanos no amata, bet jau nākamajā dienā piedzīvoja sirdslēkmi un smagā stāvoklī nokļuva reanimācijā.
Kā spēlētājs Lučesku bija Rumānijas čempions sešas reizes Bukarestes “Dinamo” sastāvā, ko aizveda līdz valsts čempiones titulam arī kā treneris. Viņa titulu kontā ir arī Rumānijas čempions ar “Rapid”, Turcijas čempions ar “Galatasaray” (2000. gadā ieguva arī UEFA Superkausu) un “Besiktas”, bet lielākos panākumus guva Ukrainā, kur Doneckas “Šahtar” viņa vadībā astoņas reizes izcīnīja valsts čempionu medaļas, sešas reizes ieguva Ukrainas kausu, bet septiņas reizes — Ukrainas Superkausu. Vēl vairāk, viņa vadībā “Šahtar” 2009. gadā triumfēja UEFA kausā. 38 gadus pēc Rumānijas izlases pirmās trenēšanas reizes 2024. gadā Lučesku atgriezās dzimtās izlases galvenā trenera amatā.