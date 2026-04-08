Latvijas jaunās tenisistes palīdz ar uzvaru sākt Billijas Džīnas Kingas kausu
Latvijas sieviešu tenisa izlase trešdien ar uzvaru pār Rumānijas komandu sāka Billijas Džīnas Kingas kausa Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīru.
Latvijas un Rumānijas dueļa pirmajā spēlē Beatrise Zeltiņa (WTA 619.) ar 6-4, 4-6, 6-1 pārspēja Gabrielu Lī (WTA 329.), bet otrajā mačā Adelina Lačinova (WTA 616.) ar 6-0, 7-5 pieveica Elenu Ruksandru Bertea (WTA 290.), panākot summā 2-0. Dueļa atlikusī dubultspēle uzvarētāju pārī vairs nemainīs.
Jau ziņots, ka pirmajam mačam bija jānotiek jau otrdien, tomēr tas divas reizes tika pārtraukts un pārcelts uz trešdienu. Pirmo reizi spēle lietus dēļ tika apturēta pie rezultāta 6-4, 2-0 latvietes labā, bet otro reizi mačs tika pauzēts pie rezultāta 6-4, 4-6, vēlāk maču pārceļot uz trešdienu. Šodien šajā duelī plānota arī dubultspēle, tomēr tās dalībnieces vēl var mainīties.
Latvijas sieviešu tenisa izlase turnīrā spēlē bez trim vadošajām tenisistēm Aļonas Ostapenko, Darjas Semeņistajas un Anastasijas Sevastovas. Bez Lačinovas un Zeltiņas izlases sastāvā iekļautas Daniela Dārta Feldmane (WTA 1265.) un WTA rangā neesošā Anna Ozerova. Latvijas izlases kapteinis ir Krišjānis Stabiņš.
Latvijas izlase grupu turnīrā tiksies arī ar Francijas un Norvēģijas valstsvienībām. Katrs mačs sastāvēs no divām vienspēlēm un vienas dubultspēles. Sacensībās piedalās 16 valstu izlases, kas sadalītas četrās grupās. Komandas aizvadīs apļa turnīru, un labākās izlases iegūs iespēju turpināt cīņu par kvalifikāciju nākamajam sacensību posmam. Turnīrs norisināsies līdz 11. aprīlim māla seguma kortos Oeirašā, Portugālē.