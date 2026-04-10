FOTO: Kopā ar "Kiwie" tapusi jauna pastmarku sērija, kurā iemūžināti Latvijas olimpieši un Ukrainas skeletonists Heraskevičs

Prezentē olimpiešu pastmarkas
VAS "Latvijas Pasts" sadarbībā ar starptautiski atzīto ielu mākslinieku "Kiwie" trešdien, 10. aprīlī, atklāja jaunāko filatēlijas izdevumu dizainu – sēriju "XXV ziemas olimpiskās spēles".
Filatēlijas sērijā "XXV ziemas olimpiskās spēles" iemūžināti Latvijas olimpiskie medaļnieki – Elīna Ieva Bota, kura izcīnīja sudraba medaļu sieviešu kamaniņu sporta vieniniekos, un Roberts Krūzbergs, kurš Latvijai guva pirmo olimpisko medaļu (bronzu) vīriešu šorttreka 1500 metru distancē.
Šo sēriju papildina arī īpašs solidaritātes pastmarku bloks, kas veltīts Ukrainas skeletonistam Vladislavam Heraskevičam. Sportists tika diskvalificēts pirms oficiālā starta par izmantoto ķiveri, uz kuras bija attēloti vairāk nekā 20 Krievijas izvērstā kara upuri – sportisti un treneri.
Dizainu radījuši paši sportisti sadarbībā ar māksliniekiem
Kā norāda "Latvijas Pastā", unikālā dizaina pastmarku blokus veido pašu olimpiešu oriģināldarbi, kas tapuši radošajās sesijās ar "Kiwie". Divas no tām aizvadītas mākslinieka studijā ar Latvijas sportistiem, savukārt viens jaunrades process norisinājies Ukrainas galvaspilsētā Kijivā, piedaloties Heraskevičam un grafiti apvienībai "Tonko Sport", kas ir arī Ukrainas olimpisko formu dizaina autori.
Sieviešu kamaniņu braucēja un sudraba medaļas ieguvēja Elīna Ieva Bota skaidroja, ka savā dizainā vēlējusies atainot "mājas" treniņu vietu – Siguldas bobsleja trasi sudraba krāsās. "Dizainā abstrakti attēloju Latvijas karoga krāsas un trasi, kas simbolizē vietu, no kurienes nāku, kā arī sporta veidu, ar ko nodarbojos. Trase nav uzzīmēta pilnīgi precīzi, tā ir mana interpretācija, bet mērķis ir iepazīstināt cilvēkus, kuri zina tikai par izcīnītu medaļu, nevis konkrētu sporta veidu," sacīja sportiste.
Savukārt šorttrekists un bronzas medaļas īpašnieks Roberts Krūzbergs savā darbā simboliski uzzīmējis ceļu līdz virsotnēm: "Ceļa sākums ir tāds nedaudz platāks, kur uzņem visu informāciju, ejot cauri karjerai. Tas ceļš līdz kalna virsotnēm, līdz tām zvaigznēm, būs ļoti šaurs, saspringts ceļa posms. Varbūt sākums ir vieglāks, bet tad, attiecīgi, jo augstāk ej, jo kļūst grūtāk."
Ukrainas skeletonists solidaritātes pastmarku blokā par centrālo motīvu izvēlējies atspoguļot Ukrainas tautu kā puķes, kas viena otru apskauj.
"Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis norādīja, ka šis pastmarku izdevums kļūs par "cilvēcības atgādinājumu pasaulei".
"Latvija no ziemas olimpiskajām spēlēm atgriezusies ar divām medaļām. Mēs lepojamies gan ar mūsu sportistu panākumiem, gan ar viņu solidaritāti ar Ukrainas skeletonistu, kuram olimpisko pieredzi apturēja pēc treniņu braucieniem. Pastmarku bloks ir vēstījums pasaulei par zemisko rīcību, ļaujot Krievijas sportistiem startēt ar neitrālu karogu, tikmēr citam liedzot pieminēt bijušos un topošos Ukrainas olimpiešus, kuru dzīvības ir atņēmis karš," uzsvēra Rudzītis.
Uzņēmums līdztekus trīs pastmarku blokiem izdevis arī īpaša dizaina aploksni. Nacionālā pasta operatora filatēlijas izdevumi apvieno gan vēstuļu sūtījumu apmaksas zīmes, gan iemieso augstvērtīgu mākslu ar sabiedrībā aktuālu vēstījumu.