Rīgas apgabaltiesa noraida žurnālista Armanda Pučes prasību lietā pret slavenā hokejista Sanda Ozoliņa uzņēmumu "Golfs & karti"
Rīgas apgabaltiesa pilnībā noraidījusi Latvijas hokeja izlases trenera Sanda Ozoliņa biznesa partnera un žurnālista Armanda Pučes prasību atzīt par spēkā neesošu golfa laukuma apsaimniekotāja SIA "Golfs & karti" 2024. gada 9. decembra dalībnieku sapulces lēmumu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Spriedumu varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā 30 dienu laikā. Iepriekš arī Ekonomisko lietu tiesa (ELT) prasību noraidīja, bet lēmums tika pārsūdzēts apelācijas kārtībā.
Jau ziņots, ka Puče bija vērsies ELT, lūdzot atzīt par spēkā neesošiem arī "Golfs & karti" 2024. gada 28. oktobra dalībnieku sapulces lēmumus, norādot, ka sapulcē nepiedalījās un nav par tiem balsojis, jo par sapulci viņam netika paziņots, kā arī sapulcē pieņemtie lēmumi esot pretēji Pučes tiesībām un interesēm.
Šo Pučes prasību ELT apmierināja un par spēkā neesošiem atzina minētajā dalībnieku sapulcē pieņemtos lēmumus par grozījumu izdarīšanu uzņēmuma statūtos. Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību šajā lietā un spriedums stājies spēkā.
Jau ziņots, ka 2002. gadā toreizējais Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājs Ozoliņš Rīgā, Ķīšezera krastā, izveidoja golfa laukumu, bet sporta žurnālists Puče kļuva par "Ozo golfa kluba" direktoru. Amatu Puče atstāja 2022. gadā.
Golfa laukumu apsaimnieko "Golfs & karti", kuras īpašnieki ir Ozoliņš (90% daļu) un Puče (10% daļu).
"Golfs & karti" reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,398 miljoni eiro. 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 370 270 eiro apgrozījumu, kas bija par 12% mazāk nekā 2023. gadā, un 12 240 eiro peļņu.
Puči un Ozoliņu saista ne tikai biznesa pārvaldīšana, bet arī grāmatas, jo Puče ir vairāku biogrāfisku grāmatu par Ozoliņu autors.
Nedz Ozoliņš, nedz Puče aģentūrai LETA plašākus komentārus par tiesvedību iemesliem nesniedza.