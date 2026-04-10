Ar leģendārajiem ātrumposmiem atgriežas ikoniskais rallijs "Kurzeme"
Pēc ilgāka pārtraukuma Latvijas rallija čempionātā atgriežas rallijs “Kurzeme”, iesākot 2026. gada rallija vasaras sezonu.
Lai arī dažāda formāta rallija sacensības, ieskaitot pasaules čempionātu (WRC), Kurzemes ceļos notiek regulāri zem dažādiem nosaukumiem, tikai šogad tas atkal būs Latvijas un Baltijas autosporta cienītājiem labi zināmais un iemīļotais rallijs “Kurzeme”, ar divām sacensību dienām un leģendārajiem ātrumposmiem.
Rallija “Kurzeme 2026’’ organizatori aicina ekipāžas pieteikties dalībai 2026. gada sacensībās un kļūt par daļu vienai no Latvijas autosporta tradīcijām. Kurzemes puses ceļi jau izsenis pazīstami ar savu ātrumu, tehniskajiem līkumiem un mainīgajiem seguma apstākļiem, kas sportistiem vienmēr sagādājuši gan izaicinājumus, gan īpašu sacensību garšu, bet skatītājiem – aizraujošus skatus.
“Rallijs Kurzemi nekad nav pametis, mūspuses slavenie ceļi tika iekļauti gan rallijsprintu un miniralliju, gan Eiropas un arī pasaules čempionāta trasēs, taču bija sajūta, ka kaut kas pietrūkst… Tāpēc nolēmām šogad atjaunot, ja tā var teikt, mūsu “firmas zīmi” – ralliju “Kurzeme”,” saka rallija direktors Mārtiņš Zviedris. “Organizatoru komanda strādā pie tā, lai sacensības būtu interesantas un aizraujošas gan sportistiem, gan skatītājiem, saglabājot to īpašo atmosfēru, ar ko rallijs “Kurzeme” gadu gaitā ir kļuvis pazīstams!”
Rallijs “Kurzeme” ir viens no senākajiem un tradīcijām bagātākajiem rallijiem Baltijas valstīs. Rallija oficiālā debija notika 1965. gadā, un 10 gadu laikā tas no nelielām vietējām sacensībām izauga par PSRS čempionāta posmu, kas bija tā laika augstākā līmeņa autorallija sacensības valstī.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas rallijs “Kurzeme” turpināja šo progresu, tikai lūkojoties jau Eiropas virzienā. 1997. gadā “Kurzeme” oficiāli ieguva starptautiskā rallija statusu, ko apstiprinājusi Starptautiskās Automobiļu federācija (FIA), bet 21. gadsimta sākumā tika sasniegts visu paaudžu rallija “Kurzeme” rīkotāju sapnis – sacensības iekļāva Eiropas rallija čempionāta (ERČ) kalendārā.
“Man rallijs “Kurzeme” ir ne tikai fotoattēls albumā ar Seskiem un Frančiem vairākās paaudzēs. Tā ir cieņa, atbildība un nu arī nemanāmi pārnestas saistības no opja – Mārtiņa Seska seniora, kā rallija “Kurzeme” aizsācēja – uz mani. Man ir gods popularizēt un atbalstīt šo vēsturisko sacensību rīkotājus un autosporta tradīciju uzturētājus, cik vien varu,” saka Mārtiņš Sesks. “2024. gadā piepildīju ne tikai opja, bet arī viņa līdzgaitnieka Mārtiņa Bites un daudzu citu Latvijas rallija stāsta veidotāju sapni – ka “Kurzemes” ceļi kļūst par daļu no Latvijas WRC posma – un piepildīju arī savu un Renāra sapni braukt ar "Rally1" automašīnu pa “Kurzemes” ceļiem. Tā nav tikai nostalģija, bet mērķtiecīgs darbs, lai turpinātu popularizēt “Kurzemes” vārdu pasaulē. Tāpēc esmu priecīgs un gandarīts par rallija “Kurzeme” atgriešanos LRČ kalendārā – gan ar sacensību nosaukumu, gan, kā vienmēr, ar izcilu un sportistiem baudāmu trasi!”
Rallijs “Kurzeme 2026” risināsies divas dienas – 29. un 30. maijā. Kā ierasts Latvijas rallija čempionātā, arī rallija “Kurzeme 2026” ietvaros notiks sacensības vairākās disciplīnās, ieskaitot tradicionālo miniralliju “Karosta”. Tā dalībnieki savas cīņas aizvadīs sestdien, 30. maijā.
“Šogad rallija trase tiks veidota, saglabājot klasisko rallija “Kurzeme” ceļu raksturu. Maršrutā būs iekļauti gan ļoti labi zināmi un ātri Kurzemes ātrumposmi, gan viens posms, kas rallijā tika izmantots ap 2000. gadu,” atklāj Mārtiņš Zviedris. “Paralēli tam būs arī pilnīgi jauns ātrumposms, kas rallija maršrutā līdz šim nav bijis iekļauts. Tas varētu kļūt par vienu no interesantākajām vietām skatītājiem, jo posms paredzēts pietiekami pārskatāms un līdzjutējiem ērti vērojams!”
Rallijs “Kurzeme 2026” ir trešais 2026. gada Latvijas rallija čempionāta, Latvijas rallijsprinta (RSK) un vēsturisko automobiļu (VRK) kausa izcīņas posms un pirmais “Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge” posms.