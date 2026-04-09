Gandarītais Vītoliņš no spēlētājiem pieprasa arī veselīgu egoismu uzbrukumā
Neskatoties uz izcīnīto uzvaru otrajā pārbaudes spēlē, Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētājiem vēl ir ko uzlabot, pēc panākuma atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Jau ziņots, ka otrajā no divām pārbaudes spēlēm Latvija pamatlaikā ar 1:0 pārspēja Austriju, vienīgos vārtus mačā gūstot Oskaram Lapinskim.
"Vienmēr ir patīkami uzvarēt, bet kvalitāte ir tāpat jāuzlabo. Mēs redzējām, ka ir pietiekoši daudz momentu, lai varētu vēl labāk nospēlēt. Centās visi, padarīja lielu darba apjomu, bet mēs vēl tikai sākam sagatavošanās posmu. Ar patīkamu garastāvokli visi ir nopelnījuši vienu brīvdienu," teica Vītoliņš.
Treneris norādīja, ka latvieši jau pirmajās sekundēs varēja izvirzīties vadībā. "Tā ir tā pārliecība, ka ir jābūt nedaudz egoistiem," skaidroja izlases stūrmanis. "Tie momenti ir jāizmanto, nevis jādomā, kā saspēlēties. Beigās sanāks neprecīzas piespēles, un simtprocentīgas iespējas aiziet garām." "Kustība bija laba. Arī aizsardzībā mēs iekritām pāris reizes, un pāris reizes glāba vārtsargs, jo viņš arī nebija spēlējis divus mēnešus. Šodien mazliet kvalitatīvāk, bet tāpat bija pietiekoši daudz kļūdas," viņš piebilda.
Vītoliņš atklāja, ka nedēļas nogalē Latvijas valstsvienības treniņiem pievienosies Miks Tumānovs un Artūrs Andžāns, bet nākamnedēļ kandidātu rindas papildinās Oskars Batņa.
Trešdien pirmajā mačā Latvija zaudēja ar rezultātu 3:4.
Pēc pārbaudes spēlēm ar Austriju Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda").
Austrijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju:
vārtsargi - Benedikts Ošgans (Vēkšes "Lakers", Zviedrija), Florians Forauers (Klāgenfurtes KAC, Austrija), Sebastians Vranešics (Vīnes "Capitals", Austrija);
aizsargi - Dominiks Hakls (Vīnes "Capitals", Austrija), Tomass Klaseks (RPI "Engineets", NCAA), Gerds Kragls, Patriks Zēlingers, Niklass Viršls (visi - Lincas "Black Wings", Austrija), Ramons Šnecers (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Filips Vimmers (Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Bernds Volfs ("Kloten", Šveice);
uzbrucēji - Luka Erne (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Fēlikss Košeks, Benjamins Lancingers, Leons Valners (visi - Vīnes "Capitals", Austrija), Henriks Nēbauers, Jonatans Ošgans (abi - Lincas "Black Wings", Austrija), Benjamins Nisners, Lukass Tālers (abi - Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Maksimilians Rebernigs, Pauls Zintšnigs, Eliass Valenta (visi - Villahas SV, Austrija), Jans Šercers (RPI "Engineets", NCAA), Davids Vašnigs (Klāgenfurtes KAC, Austrija).