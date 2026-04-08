Triumfs! "Valmiera Glass"/ViA basketbolisti pirmo reizi kļūst par Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) trešdien Tartu izcīnīja "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) čempiontitulu, šo trofeju iegūstot pirmo reizi vēsturē.
Finālā valmierieši ar rezultātu 100:95 (26:26, 29:17, 22:34, 23:18) pārspēja titulcīņas saimnieci "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".
Kaspara Vecvagara vadītajai Valmieras komandai tas ir otrais tituls sezonā, jo februārī tā izcīnīja Latvijas kausu.
Par fināla vērtīgāko spēlētāju tika atzīts čempionu rezultatīvākais basketbolists Anivaniva Teits-Džounss.
Cīņa par titulu norisinājās līdz pamatlaika pēdējai minūtei. Kad līdz beigu signālam bija palikušas 63 sekundes, Artis Ate ar tālmetienu panāca 96:93 viesu labā. Turpinājumā Malkolms Bernards ar soda metieniem divus punktus atguva, bet 34 sekundes pirms pamatlaika beigām Teits-Džounss atjaunoja trīs punktu pārsvaru.
Tartu komandas uzbrukumā Bernards nerealizēja tālmetienu un bumbu pārtvēra Verners Kohs, kurš piespēlēja Teitam-Džounsam, jaunzēlandietim izprovocējot noteikumu pārkāpumu. Teits-Džounss ar diviem soda metieniem nostiprināja "Valmiera Glass"/ViA komandai vadību, bet pretiniekiem ar 12 sekundēm nepietika, lai atspēlētos.
Teits-Džounss uzvarētājiem izcēlās ar 27 punktiem, 13 bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm, Dominīks Steņonis guva 26 punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, 17 punkti bija Endrū Pakeram, bet desmit punktus guva un desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Ate.
Tartu vienībai 25 punktus guva Brīss Makbraids, 13 punkti, desmit atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija pamatturnīra vērtīgākajam spēlētājam Karlam Johanam Lipsam, bet 14+7+6 šajos rādītājos iekrāja Bernards.
Valmierieši ceturtdaļfinālā ar 2-0 apspēlēja Tallinas "Taltech" un pusfinālā ar 2-1 guva virsroku pār "VEF Rīga". Savukārt Tartu basketbolisti pirmajā kārtā ar 2-0 uzvarēja Pērnavas "Transcom", bet pusfinālā ar 2-1 pārspēja Tallinas "Kalev"/"Cramo".
Regulārajā sezonā Tartu vienība ar bilanci 21-5 ieņēma pirmo vietu, kamēr Valmieras vienība ar 20 panākumiem un sešām neveiksmēm ierindojās trešajā pozīcijā.
Šosezon abu komandu pirmajā tikšanās reizē ar 86:81 uzvaru svinēja "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", bet otrajā mačā ar 99:79 pie panākuma tika valmierieši.
Otrdien cīņā par bronzu "VEF Rīga" mājās ar 87:72 pārspēja Tallinas "Kalev"/"Cramo" vienību, kuras rindās spēlē Anrijs Miška un Iļja Kurucs.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".