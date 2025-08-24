Zaudējam Kurucu, kā iekļūt "Arēnā Rīga" un vīrišķīgā boksere kļūst par skaistuli: aizejošā nedēļa sportā
foto: Ieva Leiniša/LETA
Rodions Kurucs pēdējos gados bijis neapšaubāmi viens no Latvijas izlases līderiem. Pēdējā laikā ne viens aizsardzībā, bet arī uzbrukumā.
Latvijas sporta draugiem aizejošā nedēļa bija pilna ar spriedzi un pārdzīvojumu, dzīve pamazām iegriežas basketbola zīmē - ja visam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.

Jau no 27. augusta Rīgā, Limasolā, Katovicē un Tamperē sāksies Eiropas čempionāts basketbolā. Tā noskaņas bija jūtamas jau arī šīs nedēļas laikā. Daudzi negaidīti un piespiedu lēmumi pirms sastāva paziņošanas ik dienas izmainīja potenciālo spēka samēru pirms meistarsacīkstēm. Liels trieciens arī Latvijas izlases, jo tā palikusi bez viena no vadošajiem spēlētājiem Rodiona Kuruca, turklāt arī Artūra Žagara un Andreja Gražuļa gatavība vēl ne tuvu nav optimālajai, kādai tai būtu jābūt finālturnīrā. Par virkni patīkamu brīžu parūpējās mūsu jaunās basketbolistes, kuras aizcīnījās līdz U-16 Eiropas čempionāta pusfinālam, kur gan piedzīvoja baisu sagrāvi pret spānietēm. Patīkami brīži no brāļiem Lielbāržiem, kuru blakusvāģis, tuvojoties sezonas beigām, brauc atkal pa priekšu konkurentiem. Tomēr lielākais nedēļas pārsteigums nācis no Alžīrijas, kuras skandalozā boksere Imane Helifa izmainījusies līdz nepazīšanai.

Tas viss un daudz kas cits:

