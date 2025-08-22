Portugāles sastāvā bijušais Porziņģa komandas biedrs, izvēles veic arī Slovēnijas un Spānijas izlases
Viena no Latvijas pretiniecēm Eiropas čempionātā basketbolā Portugāle nosaukusi 12 spēlētājus, kuri pārstāvēs valstsvienību gaidāmajā turnīrā, vēsta Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).
Vienīgais Portugāles izlases sastāvā iekļautais Nacionālās basketbola līgas (NBA) spēlētājs ir centrs Nemiass Kveta. Viņš NBA karjeru sāka Sakramento "Kings", bet iepriekšējās divas sezonas kopā ar Kristapu Porziņģi spēlēja Bostonas "Celtics" rindās, un aizvadītajā sezonā 62 regulārā čempionāta spēlēs vidēji izcēlās ar pieciem punktiem un 3,8 atlēkušajām bumbām, kā arī devās laukumā četros "play-off" mačos.
Lielākā daļa no 12 sastāvā iekļautajiem spēlētājiem pārstāv Spānijas otrās līgas vai Portugāles čempionāta vienības. Gatavojoties Eiropas čempionātam, portugāļi pārbaudes spēlēs guva panākumus pār Spāniju (76:74), Islandi (83:79) un Zviedriju (78:61), kā arī zaudēja Spānijas otrajai izlasei (63:64) un Argentīnai (70:84).
Sastāvus paziņojušas arī Slovēnijas un Spānijas valstsvienības. Slovēņu rindās par pēdējiem diviem liekajiem kļuva Miha Čerkeņiks un Zaks Šmrekārs. Sagatavošanās posmā slovēņi gan izcīnīja tikai vienu uzvaru sešos mačos, pieveicot Lielbritāniju. Pret Latviju, Lietuvu, Serbiju un divas reizes Vāciju tika piedzīvotas neveiksmes. Eiropas čempionātā slovēņi spēlēs D grupā pret Polijas, Islandes, Beļģijas, Izraēlas un Francijas izlasēm.
Bez daudz vadošajiem spēlētājiem uz turnīru posīsies Eiropas čempione Spānija. Kā pēdējais liekais kļuva Alberto Diass, kurš nespēlēs veselības likstu dēļ. Iepriekš no dalības atteicās arī naturalizētais Lorenzo Brauns, un kopumā tikai viens basketbolists no NBA - Santi Aldama. Sagatavošanās periodā spāņiem tikai viena uzvara pār Čehiju. Citās spēlēs pret Portugāli, Vāciju, Franciju tā zaudēja. Eiropas čempionātā spāņi spēlēs grupā pret Kipras, Itālijas, Grieķijas, Bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas izlasēm.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Portugāles vīriešu basketbola izlases sastāvs:
Fransišku Amarante ("Oviedo", Spānija), Djogu Britu, Rafaels Lišboa (abi - "Ourense", Spānija), Djogu Gameiru, Daniels Relvau (abi - Lisabonas "Benfica", Portugāle), Migels Keirošs ("Porto", Portugāle), Nemiašs Kveta (Bostonas "Celtics", NBA), Kandidu Sā ("Caceres", Spānija), Nunu Sā ("Galomar", Portugāle), Djogu Ventura (Lisabonas "Sporting", Portugāle), Vladislavs Voico ("Cantabria", Spānija), Travante Viljamss ("Oradea", Rumānija).
Spānijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:
Seržio de Larea ("Valencia", Spānija), Mario Seints-Superijs (Gonzagas universitāte, NCAA), Dario Brisuela ("Barcelona", Spānija), Ksavi Lopess-Arostegujs ("Valencia", Spānija), Hoseps Puerto ("Valencia", Spānija), Santi Justa ("Zaragoza", Spānija), Žoels Parra ("Barcelona", Spānija), Huančo Ernangomess ("Panathinaikos", Grieķija), Villijs Ernangomess ("Barcelona", Spānija), Haime Pradija ("Valencia", Spānija), Jankuba Sima ("Valencia", Spānija), Santi Aldama (Memfisas "Grizzlies", NBA)
Slovēnijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:
Luka Dončičs (Losandželosas "Lakers", NBA), Gregors Horvats ("JDA Dijon", Francija), Roberts Jurkovičs (bez kluba), Martins Krampeljs ("Sagesse SC", Libāna), Edo Muričs ("KK Ilirija", Slovēnija), Marks Padjens ("KK Ilirija", Slovēnija), Klemens Prepeličs ("BC Dubai', Apvienotie Arābu Emirāti), Roks Radovičs (Ļubļanas "Cedevita Olimpija", Slovēnija), Leons Stergars (bez kluba), Luka Škuka (Braunšveigas "Lowen", Vācija), Aleksejs Nikoličs (Ļubļanas "Cedevita Olimpija", Slovēnija), Alens Omičs (Podgoricas "Buducnost", Melnkalne).
