Luka Banki nosauc Eiropas čempionāta galvenos favorītus
Latvijas vīriešu basketbola izlasei gaidāmajā Eiropas čempionātā nav konkrēta minimālā vai maksimālā izvirzītā mērķa, jo galvenais būs turnīru aizvadīt pareizi, pirmdien preses konferencē sacīja Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki.
"Turnīrs jāaizvada pareizi. Mums ir ļoti grūta grupa, kurā ir Serbija, ko visi uzskata par galveno favorīti uz zeltu, arī Turcija un citas komandas, kuras var spēlēt augstā līmenī," norādīja itāliešu speciālists. Treneris piezīmēja, ka Latvijas izlasei jābūt pārliecībai par saviem spēkiem, jo komandai ir meistarība un fanu atbalsts, un "šīs sastāvdaļas saliekot kopā jāizveido gards ēdiens".
"Spēlēs būs jābūt mierīgiem, jākoncentrējas uz savu darbu, bet tai pat laikā jābūt uzmanīgiem, jo šādās situācijās var pārdegt," piebilda Latvijas valstsvienības stūrmanis. "Šobrīd komanda smagi strādā un nopietni gatavojas turnīram. Mēs zinām, ka uzdevums būs grūts, tomēr nenozīmējam sev kaut kādas minimālās vai maksimālās robežas. Zinu, ka neviens pamodies no rīta negribēs būt otrajā vietā."
Tāpat treneris atzina, ka Rīga, iespējams, uzņems vienu no visu laiku labākajiem Eiropas čempionātiem basketbolā, jo šeit spēlēs labākie Eiropas basketbolisti, kuri ikdienā spēlē Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA). "Šī būs lieliska iespēja Latviju un Rīgu parādīt visai pasaulei un uzlikt to basketbola kartes pašā centrā," piebilda Banki.
Savukārt Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs un čempionāta izpilddirektors Kaspars Cipruss atzīmēja, ka līdz turnīram atlikušas vairs tikai deviņas dienas un pēc viņa domāt, tas būs līdz šim "lielākais sporta pasākums, kāds Rīgā ir bijis".
"Nebaidīšos teikt, ka Rīga šobrīd ir Eiropas un pasaules basketbola galvaspilsēta," sacīja Cipruss. "Mēs saprotam kādas zvaigznes te būs un redzam, kādu ažiotāžu izraisīja Lukas Dončiča ierašanās Rīgā, vai Kristapa Porziņģa došanās pie faniem. Te būs lielākās Eiropas zvaigznes un Eiropas dominance NBA pēdējos gados ir ļoti liela, tā ka šeit tiešām būs basketbola milzīgs zvaigžņu saiets."
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.