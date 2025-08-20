Izsolē nonācis Sanda Ozoliņa īpašums Baltezerā
Līdz 25. augustam var pieteikties izsoles ceļā iegādāties latviešu hokeja leģendai Sandim Ozoliņam piederošo īpašumu ''Kalnsētas'', kas atrodas Baltezerā, Ādažu novadā.
Kā liecina Elektronisko izsoļu vietnē publiskotā informācija, nekustamais īpašums, kura adrese ir Tallinas šoseja 25, Baltezers, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,616 hektāri, uz kura atrodas viena vienstāvu betona dzīvojamā māja, viena divstāvu betona dzīvojamā ēka un divas saimniecības ēkas. Sākumcena par šo īpašumu noteikta 650 tūkstošu eiro apmērā.
Izsoles sākums bija 5. augustā, pieteikties var līdz 25. augustam, bet noslēgums paredzēts 4. septembrī.
Izsoles solis tiek noteikts desmit tūkstoši eiro. Izsole būs notikusi, ja reģistrējies un ieradies arī tikai viens solītājs, kurš pārsolījis sākumcenu. Ja pirmā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas ir 520 tūkstoši eiro.
Savu īpašumu pārsošanā Ozoliņš jau bija izlicis pirms diviem gadiem, par to prasot 750 tūkstošus eiro. Taču, viņam tiesājoties ar bijušo sievu Sandru, tiesa tika lēmusi iesaldēt hokejista īpašumu – māju un zemi Baltezerā. 2023. gada augustā tiesa īpašumam uzlika ķīlas tiesības Sandras Ozoliņas prasības nodrošināšanai. Tas bija prasītāja viens no savu tiesību aizsardzības veidiem uz tiesvedības laiku, lai atbildētājs nevarētu īpašumu, piemēram, atdāvināt vai pārdot citai personai. Jo nereti, kamēr notiek tiesāšanās, atbildētājam pēkšņi nekas vairs nepieder, tāpēc prasītājam ir tiesības uz prasības nodrošinājumu. Bet tagad īpašuma izsoli jau veic zvērināts tiesu izpildītājs.
