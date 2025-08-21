Pēdējā pārbaudes spēlē Porziņğim rekords; Latvija parāda aizsardzību un tālmetienu lietu pret Itāliju
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien Atēnās pēdējā pārbaudes spēlē pieveica Itāliju, revanšējoties par zaudējumu Latvijas izlases pirmajā pārbaudes mačā Triestē.
Latvijas izlase uzvarēja ar 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19).
Uzvarētājiem pa 13 punktiem guva Artūrs Kurucs un Rolands Šmits, kurš izprovocēja piecas piezīmes pretiniekiem, bet pa 12 punktiem guva Dāvis Bertāns un Kristaps Porziņģis, kura kontā 23 minūtēs un septiņās sekundēs laukumā arī astoņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, kas ir jauns Kristapa rekords izlasē.
Jau ziņots, ka savainojuma dēļ dalību komandā neturpina Rodions Kurucs, bet no 15 uz Atēnām braukušajiem basketbolistiem ceturtdien malā palika Artūrs Žagars, kuru pēc muskuļa sasituma trešdienas mačā ar Grieķijas izlasi ir nolemts pietaupīt Eiropas čempionāta spēlēm, un Andrejs Gražulis.
Mačs sākās ar Kristapa Porziņģa piespēli groza apakšā un Rolanda Šmita trīspunktu gājienu, kā arī ar tālu trīspunktu metienu Dāvja Bertāna izpildījumā, bet pēc Porziņģa tālmetiena rezultāts kļuva 9:0 Latvijas izlases labā.
Pēc vēl viena precīza Bertāna tālmetiena rezultāta starpība sasniedza 12 punktus - 14:2, bet pēc Mārča Šteinberga tālmetiena un Mareka Mejera divpunktu metiena rezultāts kļuva 24:10.
Pēc 12:1 izrāviena pirmās un otrās ceturtdaļas mijā un pēc Marko Spisu divpunktu metiena itāļi pietuvojās līdz 22:25, bet pēc Simones Fontekio ātrajā uzbrukumā gūtiem diviem punktiem panāca 27:27.
Ar diviem tālmetieniem pēc precīza Šmita trīspunktu metiena Latvijas izlase panāca 33:27 pārsvaru, bet pēc Bertāna tālmetiena atjaunoja desmit punktu pārsvaru - 41:31.
Pēc trim Bertāna realizētiem soda metieniem Latvijas izlase atjaunoja lielāko pārsvaru spēlē (51:37) un turpināja atrauties rezultātā, pēc Mejera divpunktu metiena panākot 59:39.
Atlikušajā laikā Latvijas izlase saglabāja komfortablu pārsvaru, neļaujot itāļiem pietuvoties tuvāk par 12 punktu deficītu.
Latvijas izlase līdzšinējās pārbaudes cīņās Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 zaudēja Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās trešdien ar 86:104 zaudēja Grieķijai.
Uz Grieķiju devās visi 16 Latvijas izlases kandidāti, bet katrā no diviem mačiem Atēnās drīkst izmantot 14 basketbolistus.
Savukārt trenera Džanmarko Poceko trenētā Itālijas izlase pārbaudes spēlēs ar 87:61 pieveica Islandi un ar 80:56 - Senegālu, bet pēc uzvaras pār Latvijas valstsvienību ar 84:72 pārspēja Argentīnu.
Atēnu turnīra pēdējā spēlē itāļi piektdien tiksies ar grieķiem.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts: Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Itālijas izlases kandidātu saraksts: Marko Spisu (Saragosas "Casademont", ACB), Nikolo Melli (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Simone Fontekio (Maiami "Heat", NBA), Mateo Spanjolo (Berlīnes "Alba", Vācija), Dariuss Tompsons (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Džampaolo Riči (Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", Itālija), Gabriele Pročida (Madrides "Real", Spānija), Saliu Njangs, Momo Diufs, Nikola Akele, Alesandro Pajola (visi - Boloņas "Virtus", Itālija), Rikardo Rosato (Trapāni "Shark", Itālija), Luka Severini (Redžo Emīlijas "Unahotels", Itālija).