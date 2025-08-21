Luka Banki: "Nebija viegli spēlēt pret tik atlētiskiem pretiniekiem un izcilu līderi"
Latvijas vīriešu basketbola izlasei pārbaudes spēlē bija grūti stāties pret tik atlētisku pretinieci kā Grieķija, pēc zaudējuma sarunā ar Latvijas Basketbola savienību (LBS) atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.
Jau ziņots, ka trešdien Latvijas basketbolisti, gatavojoties Eiropas čempionātam, Atēnās ar 86:104 piekāpās Grieķijai.
Latvijas valstsvienībā rezultatīvākais ar 17 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm piespēlēm bija Rihards Lomažs, bet vēl 12 punktus pievienoja Artūrs Kurucs. Grieķijas panākumu ar 25 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām sekmēja Jannis Adetokunbo.
"Nebija viegli spēlēt pret tik atlētiskiem pretiniekiem un izcilu līderi, kurš ļoti produktīvi darbojās pats un palīdzēja labāk spēlēt saviem komandas biedriem. Ceturtdaļā ielaisti 30 punkti, puslaikā 61 - tas ir nopietns signāls, kas jāņem vērā. Uzbrukumā spēlējām labāk, taču nevaram paļauties uz to, ka vienmēr iemetīsim vairāk, nekā pretinieki," pēc mača skaidroja Banki.
"Sagatavošanās posms tuvojas beigām, atlikušajā laikā jāpiestrādā pie lietām, kas pārbaudes spēlēs neapmierināja, jāsaglabā spēlētāju veselība un pozitīva attieksme," treneris turpināja.
Tāpat trešdien kļuva skaidrs, ka Eiropas čempionāta finālturnīrā Latvijas izlasei nevarēs palīdzēt Rodions Kurucs, kuram drīzumā tiks veikta operācija, lai izārstētu pēdas savainojumu.
"Kopš sagatavošanās procesa sākuma tika darīts viss iespējamais, lai Rodionam Kurucam palīdzētu izārstēt savainojumu un šis turnīrs bija pēdējais brīdis, lai izšķirtos par viņa dalību Eiropas čempionātā. Diemžēl viņa līdzdalība valstsvienībā šogad ir beigusies. Rodions ir īpašs spēlētājs, kura nespēlēšana būs jākompensē ar citām kvalitātēm," norādīja Latvijas izlases stūrmanis.
Ceturtdien Atēnās Latvijas basketbolisti aizvadīs noslēdzošo pārbaudes spēli pret Itāliju, kurai pirms nepilnām divām nedēļām zaudēja ar 75:91. Mačs sāksies plkst.20 pēc Latvijas laika, to tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam TV6.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.