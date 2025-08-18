"Elegants kā Ferrari!" Latvijas latīņamerikāņu deju tiesnesis Sergejs Sinkins kļūst par sensāciju Ķīnā
Deju sacensībās skatieni parasti ir vērsti uz dejotājiem — viņu nevainojamo grimu, plūstošajām kustībām un žilbinošajiem tērpiem. Taču šoreiz Pasaules spēlēs Čendu, Ķīnā, par īstu zvaigzni kļuva Latvijas latīņamerikāņu deju tiesnesis Sergejs Sinkins.
Viss sākās ar to, ka kāds platformas “Xiaohongshu” vai "REDnote" lietotājs publicēja divus Sergeja Sinkina attēlus ar tekstu: “Ikviens, kas viņu ierauga, nevar neizteikt vienu vārdu — elegants,” vēsta "China daily".
Publicētās bildes ātri kļuva par sensāciju, iegūstot miljoniem skatījumu. Cilvēki viņu slavēja kā “neapšaubāmi elegantu” un dēvēja par “vīrieti ar manga varoņa proporcijām”.
Tall and slim: Latvian judge Sergejs Sinkins, 55, has become an online sensation on Chinese social media at the Chengdu 2025 World Games.— Eddie Du (@Edourdoo) August 10, 2025
With his sleek suits, silver hair, elegant poise, and impressive posture, netizens were saying "a Ferrari ages like fine wine." pic.twitter.com/dFRkRquM2S
Drīz vien viņam piešķīra iesauku “Ferrari” — jo, gluži kā šī automašīna, viņš nekad neiziet no modes. Dēvēt kādu par “Ferrari” kļuva populāri pēc tam, kad Ķīnas kinoteātros jūnijā nonāca filma “F1: Filma”, kurā galveno lomu atveido 62 gadus vecais Breds Pits.
Viņa harizmātiskais smaids atstāja lielu iespaidu uz skatītājiem, un daudzi teica: “Skaists vīrietis paliek skaists arī gados.” Šī frāze vēlāk pārtapa par teicienu: “Ferrari paliek Ferrari, lai cik vecs tas arī būtu.”
“Es pat nezinu, ko teikt, jo esmu šokēts, ka esmu kļuvis populārs Ķīnas sociālajos tīklos,” atzina pieredzējušais dejotājs Sinkins. “Es pats neko neesmu darījis, bet jūs mani izvēlējāties. Tas ir neticami.”
Viņš atklāja, ka viņam soicālajā tīklā “Instagram” tiek sūtīti neskaitāmi ziņojumi.
Vaicāts par noslēpumu, kā saglabāt eleganci un jauneklīgu enerģiju, 191 cm garais dejotājs atbildēja, ka tas ir pateicoties dejām, ko viņš sāka apgūt jau septiņu gadu vecumā, kā arī pateicoties tam, ka viņš sadarbojās ar jaunākām paaudzēm.
Tā bija Sinkina pirmā vizīte Čendu, un svētdien viņš devās prom. Viņš sacīja, ka cer atgriezties Ķīnā gan kā tūrists kopā ar ģimeni, gan kā tiesnesis nākotnes sacensībās.