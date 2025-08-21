Kristaps Porziņģis neizslēdz, ka karjeras laikā varētu atgriezties Eiropā
Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis pēc zaudējuma pārbaudes spēlē pret Grieķiju sarunā ar žurnālistiem nenoliedza, ka savas atlikušās karjeras laikā varētu atgriezties un uzspēlēt Eiropā.
"Noteikti, kāpēc ne," uz medija "Basketnews" jautājumu, vai saredz savu spēlēšanu vēl kādreiz Eiropā, atbildēja Kristaps Porziņģis. "Līdz šim neesmu daudz par to domājis, taču kaut vai redzot, kāda klubiem ir atmosfēra šeit, Grieķijā, būtu neaizmirstami tādā spēlēt," turpināja basketbolists pēc neveiksmes Latvijas izlases formā pārbaudes cīņā pret grieķiem.
Pirms nonākšanas NBA, kur viņu 2015. gada draftā ar augsto ceturto numuru izraudzījās Ņujorkas "Knicks", Porziņģis talantu slīpēja Spānijā, pārstāvot Seviljas basketbola komandu. Tās sastāvā viņš spēlēja arīdzan ACB līgā. Kopš 2015. gada Porziņģis spēlē NBA, līdz šim pārstāvot "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards" un Bostonas "Celtics" komandas. Ar Bostonu viņš 2024. gadā kļuva par NBA čempionu, bet šovasar latvieti iesaistīja maiņas darījumā uz Atlantas "Hawks".
"Iespējams, iespējams," par variantu spēlēt Grieķijā pieklājīgi teica Porziņģis. "Man gan nāktos izskatīt visas opcijas, un kas zina. Man patīk fani šeit un derbiji, kas izveidojušies, taču neko nevar zināt." Pagaidām Kristapu saista viena gada līgums par nedaudz virs 30 miljoniem ASV dolāru. Visas nākamās sezonas laikā viņš var noslēgt jaunu vienošanos ar "Hawks".
Šajā vasarā no Baltijas basketbolistiem tuvu pārejai atpakaļ uz Eiropu bija lietuviešu centrs Jons Valančūns. Viņš bija sācis pārrunas ar Atēnu "Panathinaikos", kas viņam piedāvāja 12 miljonu vērtu līgumu uz trīs gadiem. Tikmēr NBA viņam esošajā divu gadu līgumā nebija garantēta noslēdzošā sezona. Vasarā Sakramento "Kings" Valančūnu aizmainīja uz Denveras "Nuggets", kas ar lietuvieti rēķinājās kā pārinieku Nikolam Jokičam. Līdz ar to lietuvietis paliek Ziemeļamerikā.
Šobrīd Porziņģis gatavojas spēlēt Latvijas izlases sastāvā otrajā Eiropas čempionātā karjerā. Pirms astoņiem gadiem, 2017. gada turnīrā, viņš ar valstsvienību aizspēlējās līdz piektajai vietai, ceturtdaļfinālā zaudējot nākamajai čempionei Slovēnijai.