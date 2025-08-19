Basketbola tiesnešu darbs kā apmaksāts hobijs. Ar ko ikdienā nodarbojas “EuroBasket 2025” soģi no Latvijas
Jau no 27. augusta ar pirmajām spēlēm, tostarp Latvijas pret Turcijas, sāksies 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. To kopumā apkalpos 45 tiesneši no 28 valstīm, ieskaitot trīs no Latvijas. Ņemot vērā, ka sporta arbitru darbs nav no vislabāk atalgotajiem, tas ierasti tiek apvienots ar vēl kādu nodarbošanos.
Pēc astoņām dienām Latvijā, Somijā, Polijā un Kiprā sāksies 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Pēdējos gados FIBA rīkotajos izlašu turnīros uzmanības centrā nonāk arī tiesnešu darbs. Kopš FIBA un Eirolīgas konflikta tiem soģiem, kuri ikdienā strādā Eirolīgā un Eirokausā, nav iespējams strādāt valstsvienību sacensībās.
No Latvijas 2025. gada Eiropas čempionātā strādās trīs tiesneši - Mārtiņš Kozlovskis, Gatis Saliņš un Andris Aunkrogers. Visiem trim ir liela pieredze dažādu starptautisku FIBA turnīru apkalpošanā, bet Saliņš ar Kozlovski bieži tiesājuši izšķirošos mačos gan Eiropas čempionātā, gan citos - olimpiskajās spēlēs un Pasaules kausā.
Lai arī tiesnešu darbs ir ļoti atbildīgs un tiem nepieciešams arīdzan rūpēties par savu fizisko formu, šis amats Eiropā nav ļoti apmaksāts. Šogad medijs “Basketnews” ziņoja, ka Eiropas prestižākajā turnīrā, ULEB Eirolīgā, arbitrs visvairāk par spēli var nopelnīt 5000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Kopumā Eirolīgā tiesneši sezonas gaitā, atkarībā no noslodzes, var tikt līdz 60 000 eiro, bet citur Eiropā izplatīta prakse ir maksāt summu par spēli, kas vidēji var būt no 500 līdz 1500 eiro.
“Tas noteikti nav maizes darbs. Kā mēs vienmēr jokojam ar kolēģiem, tas ir apmaksāts hobijs,” 2023. gada Pasaules kausa laikā medijam LSM.lv teica Gatis Saliņš. Viņš bez tiesneša pienākumiem ikdienā strādā apdrošināšanas nozarē, esot atbildīgs par darbu ar korporatīvajiem klientiem. Vismaz pirms gada viņš bija kompānijas “IF Apdrošināšana” darbinieks.
Cits Eiropas čempionātā iekļautais starp tiesnešiem esošais soģis Mārtiņš Kozlovskis atrodams Liepājas Sporta spēļu skolas darbinieku sarakstā, pildot izglītības metodiķa pienākumus. Kozlovskis vairākkārtīgi atzīts par Latvijas gada tiesnesi un viņam FIBA piešķīrusi daudzu izšķirošo maču apkalpošanu. Viņš arī strādājis NBA Vasaras līgā.
Andris Aunkrogers ārpus basketbola gaitām ir individuālais komersants, kurš nodarbojas ar elektrotehnikas tirdzniecību, bet Eirolīgā strādājošie Oļegs Latiševs ar Kristapu Konstantinovu gan ir dažādās situācijās. Latiševs šobrīd skaitās pārdošanas vadītājs uzņēmumā “Leader Pro”. Šī kompānija pārvalda ārstniecības iestādi “Fiziocentrs” ar veikalu “Fizioveikals”. Latiševs gan ar iepriekš iegūto maģistra grādu ekonomikā basketbolā nopelnīto ieguldīja dažādu kompāniju akcijās un obligācijās. Tās pārdodot, viņam izdevies rast privāto basketbola treniņu zāli saviem dēliem.
Savukārt Kristaps Konstantinovs pēc publiski pieejamajiem datiem viņa “LinkedIN” profilā šobrīd ir pilna laika tiesnesis. Pirms tam viņš bijis pārdošanas menedžeris tādās kompānijās kā “Bite”, “ALSO” un “Mapon”.
Ārpus tiesnešu pienākumiem algoti darbi ir vēl citiem arbitriem, kuri apkalpo vietējās nozīmes spēles. Montis Rozenfelds strādā “TAV Airports”, kas Rīgas lidostā iznomā komercplatību un kopš 2010. gada ieguvis beznodokļa tirdzniecības operatora tiesības. Elvis Binders-Čoders strādā kā IT un izgltības projektu vadītājs Ventspils tehnikumā, bet Rafiks Misirovs darbojas loģistikas nozarē “GGG Logistics”.
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas galvenais tiesnesis ir Einārs Tukišs, kurš arīdzan šobrīd vada tiesnešu skolu, ar kuras palīdzību tiek mērķēts audzināt jauno arbitru maiņu. Vismaz līdz 2025. gadam interesantākais amats ārpus basketbola bija Mārcim Senkēvičam, kurš skaitījās Valsts Ieņēmuma dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Pirmās darījumu uzraudzības daļas galvenais nodokļu inspektors. Šobrīd gan viņu darbinieku sarakstā atrast vairs nevar un VID šī gada februārī darba sludinājumā meklēja strādāt gribošos tieši šajā darba vietā.
Kopumā 2025. gada Eiropas čempionātu apkalpos 45 soģi no 28 valstīm. Ne visi būs no Eiropas - Hulio Anaja ir Panamas pilsonis, Metjū Lī Kalio no Kanādas, Horhe Vaskess no Puertoriko, bet lietuviešu izcelsmes Gedimins Petraitis ir ASV pilsonis un ikdienā strādā arī NBA. Pirms “EuroBasket 2025” Pietraitis jau tiesājis vairākas Lietuvas izlases pārbaudes spēles. Bez trīs latviešiem Eiropas čempionātā strādās arī divi tiesneši no Lietuvas un viens no Igaunijas.
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.