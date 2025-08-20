Aizsardzība turpina klibot. Latvijas basketbolistiem priekšpēdējā pārbaudes spēlē pārliecinoša sakāve pret Grieķiju
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, trešdien Atēnās pārbaudes spēlē piekāpās Grieķijai.
Latvijas izlase atzina mājinieku pārākumu ar 86:104 (17:30, 28:31, 21:21, 20:22).
Pirmos divus punktus mačā guva Rihards Lomažs, taču pēc rezultatīvām Jaņņa Adetokunbo darbībām un Dina Mitoglu tālmetiena grieķi bija guvuši 14 punktus pēc kārtas, panākot 16:4. Pēc tam divus punktus no groza apakšas guva Rolands Šmits, bet pēc Lomaža tālmetiena latvieši pietuvojās rezultātā līdz 9:16.
Atlikušajā ceturtdaļas laikā punktu starpība svārstījās 10-14 punktu robežās.
Otrās ceturtdaļas vidū grieķi veica 11:1 izrāvienu, pēc Adetokunbo bumbas trieciena grozā no augšas panākot vadību ar 47:26.
Līdz puslaika beigām latviešiem izdevās nedaudz samazināt Grieķijas vienības pārsvaru, taču puslaiku nācās zaudēt ar 45:61.
Otro puslaiku labāk sāka Latvijas izlase, pēc Dāvja Bertāna pielabota metiena tiekot līdz tikai desmit punktu deficītam - 54:64.
Tuvāk tikt rezultātā neizdevās, bet trešās ceturtdaļas beigās savu piekto personisko piezīmi cīņā ar Adetokunbo nopelnīja Rolands Šmits, bet pēdējās ceturtdaļas vidū piekto piezīmi saņēma arī Andrejs Gražulis.
Latvijas izlase līdzšinējās pārbaudes cīņās Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 zaudēja Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju.
Uz Grieķiju devās visi 16 Latvijas izlases kandidāti, bet katrā no diviem mačiem Atēnās drīkst izmantot 14 basketbolistus. Mačā ar Grieķiju nepiedalījās Klāvs Čavars un Rodions Kurucs.
Grieķi pēc uzvaras pār Beļģiju (74:60) ar 66:76 piekāpās Serbijai, ar 58:75 - Izraēlai, bet ar 69:61 pārspēja Melnkalni.
Šajās cīņās apdrošināšanas problēmu dēļ nepiedalījās komandas līderis Jannis Adetokunbo.
Ceturtdien Latvijas izlase Atēnās pēdējā pārbaudes mačā tiksies ar Itāliju.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Grieķijas izlasi vada Vasilis Spanulis, kuram palīdz Elijs Kancuris, Diamantis Panajotopuls, Kosts Haralambids, Mihalis Kalavrs un fiziskās sagatavotības treneris Andrejs Gaculis.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Grieķijas izlases kandidātu saraksts:
Kosts Papanikolau, Jannulis Larencakis, Kosts Adetokunbo, Tailers Dorsijs, Omirs Necipoglu, Antonis Karajanidis (visi - Pirejas "Olympiacos"), Kosts Sluks, Dins Mitoglu, Panajotis Kalaidzakis, Vasilis Toliopuls, Aleksandrs Samodurovs (visi - Atēnu "Panathinaikos"), Jannis Adetokunbo (Milvoki "Bucks", NBA), Dimitris Kacivelis (Atēnu AEK), Nikoss Hugass (Ļubļanas "Cedevita Olimpija", Slovēnija), Tanasis Adetokunbo (bez kluba), Nass Bazins (Patras "Promitheas", Grieķija), Vangelis Zougris (Lūivilas "Cardinals", NCAA).