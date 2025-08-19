Filipīniešu basketbola treneris norāda uz milzīgu negodīgumu Āzijas basketbolā
Aizvadītajā nedēļas nogalē Saūda Arābijas otrajā lielākajā pilsētā Džidā noslēdzās Āzijas kauss basketbolā, kurā trešo turnīru pēc kārtas triumfēja Austrālijas izlase. Notikušais gan nav radījis sajūsmu bijušajam Filipīnu basketbola izlases galvenajam trenerim Hoseleram Medinam Gujao.
Gujao, kura vadībā Filipīnu izlase palika bez uzvarām 2019. gada Pasaules kausā, slavē savu pēcteci amatā amerikāni Timu Kona, kura trenētā izlasē pērn “Arēnā Rīga” Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijā spēja pārsteigt arī Latviju. Šoreiz Āzijas kausā izstāšanās jau ceturtdaļfinālā, tomēr tam ir arī pēc filipīniešu speciālista domām pamatots izskaidrojums.
Gujao, kurš paralēli darbam basketbolā ir aktīvi iesaistīts arī Filipīnu politiskajā dzīvē, podkāstā “SEAG Live” atzīstami novērtēja sava amerikāņu kolēģa paveikto: “Trīsstūra uzbrukums un maza spēlētāju rotācija ir divas lietas, ar kurām viņš (Kons) ir pazīstams, tas ir viņa zīmols. Viņš pierādīja, ko mēs varam, izcīnot zeltu Āzijas spēlēs. Atbalstīsim viņu un neesam kritiski!”
Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) turnīros spēlētais basketbols neesot pārāk piemērots Filipīnu izlasei. “Tāpēc treneris Tims ir spēlē ar nelielu rotāciju. Starptautiskajos daudz met trīspunktu metienus, spēle ir ātra un plaša, daudz punktu tiek gūts pārejās. Ja pretinieks spēlē ātri, jums jāspēlē vēl ātrāk. Tas ir arī saistīts ar basketbola IQ attīstīšanu, un mēs to varam izdarīt, ja turpināsim spēlēt kopā. Svarīgi ir turpināt spēlēt pret tādām komandām kā Austrālija un Jaunzēlande, lai kļūtu labākiem.”
Filipīnas bija vienā apakšgrupā ar Jaunzēlandi, kas vēlāk izcīnīja ceturto vietu, un tām piekāpās cienījamā cīņā ar 94:86, bet nākamie čempioni austrālieši pretī stājās ceturtdaļfinālā un tika piedzīvots bezierunu zaudējums ar 84:60.
Gujao nav sarūgtināts par zaudējumu austrāliešiem, bet ir nedaudz vīlies par neveiksmi apakšgrupas mačā pret Taivānu. “Austrālija un Jaunzēlande nedrīkstētu spēlēt mūsu reģionā. Tām ir dabiska ģenētiska priekšrocība. Tām vajadzētu spēlēt citā zonā, nevis Āzijā. Ir pietiekami grūti uzvarēt Japānu, Dienvidkoreju, Irānu, Jordāniju, Taivānu, Ķīnu un Libānu, bet mēs varam tās pieveikt," norāda treneris, izceļot, viņaprāt, negodīgu divu sāncenšu pārākumu.
Basketbola speciālists ir drošs, ka turnīram būtu cits iznākums, ja vienībai būtu palīdzējis savainotais Kajs Soto (daudzkārt salīdzināts arī ar mūsu Kristapu Porziņģi), tomēr ne tikai talants un treneris izšķir mača iznākumus, bet arī vienkārša veiksme, norādot, ka izšķirošajos mačos savainojumu dēļ nepalīdzēja divi būtiski rotācijas spēlētāji, savukārt komandas līderis Džastins Braunlijs arī esot tikai cilvēks.
Taisnības labad gan jāmin, ka tikai retā no izlasēm šajās sacensībās bija tuvu savam optimālajam sastāvam, tomēr filipīniešu iztrūkumi noteikti bija lieli uz konkurentu fona. Lai gan, piemēram, Austrālijas izlasē drīzāk bija pulcēts otrais vai pat trešais sastāvs nevis optimālais.
Šīm sacensībām gan bija cita problēma, proti Karaļa Abulla sporta pilsētas arēnā ar vairāk nekā 10 000 skatītāju vietu finālspēle, kurā Austrālija ar viena punkta pārsvaru pieveica Ķīnu, pulcēja vien četrus tūkstošus skatītāju. Arī mājinieku spēles apakšgrupā nespēja savākt pat divus tūkstošus skatītāju tribīnēs. Sacensību apmeklētākais mačs bija astotdaļfināla spēle starp Saūda Arābiju un Filipīnām, ko noraudzījās nedaudz virs pieciem tūkstošiem skatītāju. Šajā duelī papildlaikā pārāki bija viesi. Daudzos mačos skatītāju skaits bija zem simta, ieskaitot bronzas spēli starp Jaunzēlandi un Irānu, kuru klātienē noraudzījās nieka 57 skatītāji.