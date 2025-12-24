Pārsteiguma priekšnesumu Ziemassvētku vakarā sarūpē Keita Midltona un princese Šarlote
Ziemassvētku vakara koncertā par īpašu priekšnesumu parūpējās Keita Midltone un princese Šarlote.
Velsas princese kopā ar meitu nospēlēja klavieres ikgadējā Ziemassvētku dziesmu dievkalpojuma laikā, kas trešdienas vakarā tika pārraidīts televīzijā. Viņas atskaņoja Erlanda Kūpera (Erland Cooper) skaņdarbu "Holm Sound" — darbu, kuru, kā ziņots, abas labprāt mēdz vingrināt arī mājās.
Skotu komponists Kūpers tika uzaicināts uz Vindzoru, lai klātienē vērotu koncerta filmēšanu.
Kā norādīja pārstāvis, “viņu Karaliskās Augstības bija ļoti priecīgas, ka tajā dienā viņām pievienojās Erlands, kurš starp filmēšanas kadriem varēja sniegt arī nelielus padomus”.
Ziemassvētku dziesmu dievkalpojuma ierakstīšana notika 5. decembrī Vestminsteras abatijā, un tajā kopā ar Viljamu un Keitu piedalījās princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss.
Pasākums, kurā piedalījās 1600 cilvēku, Velsas princesei ir kļuvis par svētku tradīciju, kā arī par iespēju vienkopus pulcēt dažādu labdarības iniciatīvu pārstāvjus, ar kurām saistīts viņas un prinča Viljama darbs.
Šī — jau piektajā — Keitas rīkotā “Together at Christmas” dievkalpojuma galvenā tēma bija mīlestības nozīme.