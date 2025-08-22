"Viņš iemauc pa muguru!" Rodrigo Ābols atceras, kā iepazinies ar bijušo "Flyers" galveno treneri
Viesojoties raidierakstā "Devītnieks", Latvijas izlases hokejists Rodrigo Ābols stāstījis īpatnējās attiecības ar bijušo "Flyers" treneri Džonu Tortorellu, pirmo sezonu NHL un aizkulises jaunā līguma noslēgšanā.
Rodrigo Ābols 2024./2025. gada sezonā debitēja Nacionālajā hokeja līgā, pirms tam 2023. gada vasarā noslēdzot viena gada divvirziena līgumu ar Filadelfijas "Flyers". Kopumā viņš līgā nospēlēja 22 spēles, tiekot pie diviem vārtiem un trīs piespēlēm. Vairāk gan viņš spēlēja kluba fārmklubā Amerikas hokeja līgā (47 spēlēs 15+17).
"Pēc sezonas pēcgarša bija: nebija slikti, bet varēju labāk," raidierakstā "Devītnieks" par debijas gadu NHL teica pats hokejists. "Varēju iemest vairāk. Momentu bija daudz. Pirmās spēles bija labākās. Nospēlēt desmit minūtes NHL ir grūtākais darbs. Desmit vēl ir daudz, bija spēles ar sešām vai septiņām minūtēm, kur pa periodu izej vienu vai divas reizes. Un tev jāsēž gatavībā," turpināja Ābols, kurš vēl iepriekšējās sezonas izskaņā noslēdza jaunu viena gada līgumu ar "Flyers", kas šoreiz ir vienvirziena.
"Sezonas otrajā pusē saņēmu daudz zvanu no Eiropas, prasot, ko gribu darīt. Teicu, ka joprojām gribu mēģināt palikt, noturēties NHL vēl vienu gadu. Aģentam nodevu informāciju, ka vēlos palikt, taču pie nosacījuma, ka ir vienvirziena līgums," par jauno vienošanos klāstīja Ābols. "Komandā teica, ka ir apmierināti un priecīgi par manis sasniegto. Dienu pirms AHL "play-off" jau biju parakstījis līgumu. Nezinu, kāpēc viņi to negribēja izziņot." Ābola jaunā vienošanās, kas ir 800 tūkstošu dolāru vērtībā (690 tūkstoši eiro), izziņota tika neilgi pirms viņa pievienošanās Latvijas hokeja izlasei pasaules čempionātā. Kā viņš skaidroja, tas noticis tamdēļ, jo, lai pieteiktu čempionātam, jāiesniedz līgums NHL.
Ābola pirmajā sezonā NHL viņa galvenais treneris bija odiozais Džons Tortorella, kurš ir slavens ar virves testu treniņu. Pats Ābols skaidroja, ka viņš Tortorellas darba stilā saredz līdzības ar bijušo Latvijas hokeja izlases speciālistu Bobu Hārtliju, kā arī atminējās, kā treneris pirmo reizi viņam pievērsis uzmanību.
"Pirmo reizi viņš man kaut ko pateica manā otrajā spēlē, kad pretī bija Ņujorkas "Rangers". Pretī Rempe, kurš uz slidām ir 2,20 metri. Uztaisīju spēka paņēmienu, vinnējām ripu, iemetām zonā, izcīnīju ripu, nedaudz pieturējām, nometu, tad aizgājām mainīties. Aizelsies aizeju nomainīties, un ar perifēro redzi skatos, kā viņš nāk manā virzienā. Paga, es neko sliktu neizdarīju. Viņš iemauc pa muguru. Tā jau esmu aizselsies! "Lieliska nomaiņa!" Paldies, prieks iepazīties, apmēram tā," par reizi, kad Tortorella ko pirmo reizi pateicis Ābolam, atminējās hokejists.
Viņš gan vairs nebūs "Flyers" galvenais treneris. Starpsezonā šajā amatā iecēla bijušo Teodora Bļugera un Artūra Šilova treneri Vankūveras "Canucks" Riku Toketu, ar kuru pagaidām Ābolam nav bijusi komunikācija. "Skaidrs, ka viņam komunikācija bijusi ar kodola spēlētājiem. Man vienvirziena līgums neko negarantē - tikai to, ka algas cipars nemainās. Kad aizlidošu, viņš tur jau būs un varēsim iepazīties. Pieļauju, ka komunikācija varētu būt biežāka nekā ar iepriekšējo treneri." Tā kā Ābols sezonu pabeidza "Flyers" fārmklubā AHL, tad viņš vairs nav vienības čatos. "Jābrauc un tas jālabo," apņēmīgs ir hokejists.
Nacionālās hokeja līgas 2025./2026. gada sezona sāksies 7. oktobrī, kad divkārtējā Stenlija kausa ieguvēja, Uvja Balinska Floridas "Panthers", spēkosies pret Čikāgas "Blackhawks".