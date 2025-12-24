“Es negribu ēst s**us…” ASV radikālais aktīvists Fuentes neiedomājami ļaunā veidā aizskar viceprezidenta Vensa sievu
foto: Getty Images via AFP
ASV radikālais aktīvists un labējās kustības komentētājs Nikolass Džozefs Fuentes.
ASV radikālais aktīvists un labējās kustības komentētājs Nikolass Džozefs Fuentes "X" platformā publicējis ierakstu, kurā neiedomājami ļaunā un vulgārā veidā aizskar viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa sievu.

Iepriekš Džeimss Deivids Venss, aizstāvot savu sievu, publiski pauda: “Lai viņš ir kas vien vēlas, pat Fuentes, ja viņš aizskar manu sievu, tad viņš var iet ēst sū*u.”

Savā atbildē Fuentes, šķietami ironizējot, pateicās Vensam par “ielūgumu”, norādot, ka "godīgi sakot, tas ir tik glaimojoši, ka viceprezidents mani aicina pievienoties viņa ģimenei tradicionālās indiešu vakariņās", un vēl vairāk pastiprinot provokāciju.

Šis incidents tiek vērtēts kā ļauns un riebīgs joks, kas liecina par to, cik toksiska, agresīva un vulgāra ir kļuvusi politiskā diskusija ASV, īpaši attiecībā uz atsevišķiem viedokļu līderiem un viņu savstarpējām attiecībām.

 

