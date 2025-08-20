Eiropas čempionātā bez Rodiona Kuruca. Vienam no Latvija izlases līderiem nepieciešama operācija
Latvijas basketbola izlase savā priekšpēdējā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionātā Atēnās pārliecinoši piekāpās Grieķijas izlasei, kuras rindas iespaidīgu sniegumu uz parketa pavadītajās vien 15 minūtēs nodemonstrēja viņu NBA superzvaigzne Jannis Adetokunbo. Pirms mača sākuma jau bija skaidrs, ka komandai būs jāiztiek bez uzbrucēja Rodiona Kuruca, tomēr pēc spēles valstsvienības galvenais treneris Luka Banki apstiprināja, ka Latvijas izlases aizsardzības balsts finālturnīrā nevarēs palīdzēt komandai;.
Kurucs joprojām atlabst no pēdas audu iekaisuma, un, kā iepriekš viņš norādīja, ja sajutīs sāpes kājā, viņš neplāno spēlēt, jo uzskata, ka tad labāk dot iespēju citiem basketbolistiem. Diemžēl tagad kļuvis zināms, ka Kurucs neturpinās gatavoties Eiropas čempionātam, jo viņam ir nepieciešama operācija, lai pilnībā izārstētu savainojumu. Pēc portāla Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, vienam no valstsvienības līderiem pēdā ir plantārais fascīts, kas liedz bez sāpēm veikt pat sadzīviskas kustības.
Latvijas izlase savā ceturtajā no piecām pārbaudes spēlēm atzina mājinieku pārākumu ar 86:104. Komanda turpina gatavoties 2025. gada Eiropas čempionātam, bet Kuruca iztrūkums ir milzīgs robs uzbrucēju līnijā, kurā palīdzēt nevar arī savainoties Artūrs Strautiņš un Mārtiņš Laksa.
Jau ziņots, ka Kurucs karjeru turpinās Spānijas spēcīgākās līgas (ACB) un Eirolīgas klubā Vitorijas "Baskonia". Pēc saziņas ar Kuruca jauno klubu, nolemts, ka basketbolistam būs nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.
Kurucs Latvijas izlasē spēlēja pirmajās divās kvalifikācijas spēlēs, kā arī 20. februāra mačā Rīgā ar Spāniju, kur sakrāja 28 punktus, septiņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles un četras pārķertas bumbas. Trijās spēlēs vidēji viņa kontā ir 14,3 punkti, kas kvalifikačijas turnīrā bija labākais rādītājs izlasē, sešas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un 3,7 pārķertas bumbas.
Ar sešām uzvarām sešās spēlēs Latvijas komanda uzvarēja C grupā, aiz sevis atstājot Spāniju, Beļģiju un Slovākiju.
2024.gada vasarā Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā Rīgā Kurucs Latvijas izlasē spēlēja ar lauztu roku - ieplīsušu rokas kaulu. Tomēr mačā ar Filipīnām (80:89) viņš ar 18 punktiem kļuva par rezultatīvāko Latvijas komandā, izcīnot arī septiņas atlēkušās bumbas.
Latvijas izlases debijā Pasaules kausa izcīņā 2023.gadā, kur tika izcīnīta piektā vieta, Kurucs bija viens no produktīvākajiem komandas dalībniekiem, vidēji mačā gūstot 7,9 punktus, izcīnot 6,1 atlēkušo bumbu un 3,1 reizi spēlē rezultatīvi piespēlējot. Kurucs bija Latvijas izlases labākais cīnītājs zem groziem, turnīrā šajā rādītājā ieņemot 33. vietu.
Klubu basketbolā Kurucs pēc trim sezonām "VEF Rīga" no 2018. līdz 2021. gadam ir pārstāvējis Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubus Bruklinas "Nets", Hjūstonas "Rockets" un Milvoki "Bucks", kā arī spēlējis Spānijas vienībās "Barcelona", Seviljas "Real Betis" un Mursijas UCAM, Belgradas "Partizan" un Francijas vienībā "Strasbourg".
Ierindā gan atgriezies Artūrs Žagars, kurš pret Slovēniju un Lietuvu paceles cīpslas savainojuma dēļ laukumā nedevās piesardzības nolūkos.
Latvijas basketbola izlase sagatavošanās posmu 2025. gada Eiropas čempionātam noslēgs ceturtdien, 21. augustā, kad turpat Atēnās plānots mačs pret Itāliju. Sagaidāms, ka sastāvs Eiropas meistarsacīkstēm tiks nosaukts 24. augustā, bet turnīru izlase Rīgā uzsāks ar dueli pret Turciju.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).