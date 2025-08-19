Porziņģis atklāj galvenos favorītus Eiropas čempionātā
Latvijas izlases basketbolist Kristaps Porziņģis par šī gada Eiropas čempionāta galvenajiem favorītiem uzskata Serbijas valstsvienību, kas ir viena no latviešu pretiniecēm finālturnīra apakšgrupā.
"Serbija, visticamāk, ir komanda Nr.1. Noteikti, ka tā ir starp trim labākajām turnīrā," Latvijas basketbola zvaigzni citē "basketnews.com". "Mums pret viņiem būs smaga spēle."
Tāpat Porziņģis atzīmēja, ka apakšgrupā arī Turcija, Čehija un Igaunija ir bīstami pretinieki un var pārsteigt, ja neesi pilnībā gatavs mačam. "Ikviens var pārsteigt, ja pašam nav īstā diena. Tā, ka jābūt gataviem."
Par igauņiem Porziņģis sacīja, ka mačs būs īpašs, jo tiekas kaimiņi. "Būs forši spēlēt pret viņiem. Tās vienmēr ir īpašas spēles un arī līdzjutēji viņiem ir lieliski," sacīja Latvijas basketbola zvaigzne.
Turnīra intensitāti Porziņģis salīdzināja ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēlēm, norādot, ka šeit katra spēle ir kā cīņā "par dzīvību un nāvi". "Katrs uzbrukums un katra epizode aizsardzībā ir svarīga, tāpēc šis turnīrs ir interesants gan mums, gan līdzjutējiem," teica šovasar no Bostonas "Celtics" uz Atlantas "Hawks" aizmainītais basketbolists. "Intensitāte ir neprātīga, tāda kā NBA finālos un NBA izslēgšanas spēlēs."
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.