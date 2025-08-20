Latvijas jaunās basketbolistes sasniedz Eiropas U-16 čempionāta pusfinālu un cīnīsies par medaļām
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlase trešdien Rumānijā iekļuva Eiropas U-16 čempionāta A divīzijas turnīra pusfinālā, kur cīņā par medaļām tiksies ar Spāniju.
Latvijas izlase ar 51:47 (12:14, 20:12, 8:12, 11:9) pieveica Itāliju, sagādājot tai pirmo zaudējumu čempionātā.
Latvijas izlase piektdien pusfinālā, kur tiksies ar Spānijas valstsvienību, kas trešdien ar 72:53 pieveica Franciju spēles uzvarētāju, bet zaudētājas turpinās cīņu par 5.-8.vietu.
Latvijas izlasē 15 punktus, 17 atlēkušās bumbas un astoņas kļūdas sakrāja Sindija Sondore, bet 13 punktus guva Šarlote Skrebele.
Itālijas valstsvienībā gūtu desmit punktu robežu pārsniedza vien Džūlija Millere, gūstot 13 punktus.
Spēli ar četriem bezatbildes punktiem sāka itālietes, pēc Marianas Moni divpunktu metiena panākot 14:5.
Latvietes pirmās un otrās ceturtdaļas mijā atbildēja ar 13:0 izrāvienu, pēc Sindijas Sondores divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 18:14, bet otrā puslaika ievadā pēc viena precīza Sondores soda metiena panāca deviņu punktu pārsvaru - 38:29.
Ceturtās ceturtdaļas sākumā itālietes pēc ilgāka pārtraukuma ar Izabelas Hasanas divpunktu metienu rezultātu izlīdzināja - 40:40, taču vadībā izvirzīties nespēja.
Pēc Martas Pētersones 34.minūtē realizētā tālmetiena rezultāts 47:42 par labu Latvijas izlasei nemainījās gandrīz divas ar pusi minūtes, līdz divus punktus Itālijas izlasei atguva Džūlija Millere, taču atgūt vadību itālietes nespēja.
Apakšgrupā Latvijas basketbolistes ar 69:70 zaudēja Slovēnijai, ar 48:65 atzina Spānijas pārākumu un ar 97:52 uzvarēja Lielbritāniju, ar bilanci 1-2 A grupā ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 76:73 tika pieveikta Ungārija.
Itālijas komanda D grupā ar 77:51 pārspēja Izraēlas vienaudzes, ar 55:53 - Vāciju un ar 66:48 - Horvātiju, izcīnot pirmo vietu grupā. Astotdaļfinālā itālietes ar 95:73 pieveica Beļģiju.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolistes izbraukumā ar 55:47 un 64:63 pārspēja Itāliju, bet Baltijas kausa izcīņā ar 84:26 sagrāva Igauniju, ar 59:41 - Ukrainu un ar 64:65 atzina Lietuvas pārākumu. Pēdējās pārbaudes spēlēs latvietes ar 63:46 apspēlēja Vāciju un ar 75:51 - Zviedriju.
Galvenajai trenerei Ilzei Osei-Hlebovickai izlasē palīdz treneris Elvis Brokāns un fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Enija Brokāne, Kerlīna Balode (abas - Bertānu Valmieras Basketbola skola), Marta Pētersone (Jūrmalas sporta skola), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Evelīna Sirsniņa ("Ogre"), Patrīcija Tikmere, Estere Krūmiņa (abas - RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele, Sindija Sondore, Adele Priedīte (visas - RBS/"Centrs"), Helēna Paula Arāja (Liepājas SSS), Kristija Joma (RSS "Rīdzene").