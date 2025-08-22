"EuroBasket 2025" galvenā favorīte Serbija izrēķinās ar Dončiču un Slovēnijas izlasi
Latvijas vīriešu basketbola izlases pretiniece Eiropas čempionātā Čehija ceturtdien Pardubicē pārspēja Gruziju, bet Serbija Belgradā pārspēja slovēņus.
Latvijas pretinieki A grupā čehi ar 100:87 (28:27, 27:15, 26:26, 19:19) pieveica Gruziju. Uzvarētājiem seši basketbolisti sasniedza vismaz desmit gūto punktu robežu, bet par rezultatīvāko ar 18 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm kļuva Kristapa Porziņģa jaunais komandas biedrs Atlantas "Hawks", Vīts Krejčī. 16 punktus guva Jaromīrs Bohačīks, bet 14 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Vojths Hrubans.
Gruzīniem 22 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Aleksanders Mamukelašvili, 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Beka Burjanadze, bet pa 13 punktiem guva Duda Sanadze un Giorgi Šermadini, kura kontā arī astoņas atlēkušās bumbas.
Vēl viena Latvijas izlases pretiniece Eiropas čempionāta grupā Rīgā Serbija ceturtdien ar 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) pārspēja Slovēniju. Serbijas izlasei tā bija septītā uzvara septiņās pārbaudes spēlēs. Jau ziņots, ka Serbija tiek uzskatīta par turnīra galveno favorīti mediju balsojumā, tāpat tā ir bijusi līdere FIBA spēka rangā.
Uzvarētājiem Nikola Jovičs sakrāja 18 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, Bogdans Bogdanovičs guva 14 punktus, bet Nikola Jokičs sakrāja desmit punktus un astoņas atlēkušās bumbas. Slovēnijas izlasē Luka Dončičs sakrāja 17 punktus un septiņas atlēkušās bumbas.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.