Jāņa Timmas nāves lietā uz Rīgu grasās izsaukt Annu Sedokovu, pretējā gadījumā draudot ar nepatikšanām
Pērn traģiski aizgājušā latviešu basketbolista Jāņa Timmas bijušo sievu, Krievijā dzīvojošo ukraiņu dziedātāju Annu Sedokovu grasās izsaukt uz nopratināšanu Latvijā. Pašlaik ASV Floridas štatā ar pilnu krūti atpūtu baudošajai dziedātājai neierašanās gadījumā var liegt ieceļošanu Eiropas Savienībā.
Atsaucoties uz Timmas ģimenes advokāti Margarita Gavrilovu, “Telegram” kanāls “Mash” vēsta, ka Latvijas prokuratūra ir nolēmusi atkārtoti ierosināt krimināllietu par novešanu līdz pašnāvībai. Advokāte pastāstījusi, ka pēc veiktajām ekspertīzēm Sedokovu gaida uz nopratināšanu Rīgā, tomēr informāciju par izmeklēšanas gaitu neizpaudīs.
“Mash” vēsta par prokuratūras secinājumu, ka iepriekšējā izmeklēšana neatklāja visas traģēdijas apstākļus. Maskavas speciālisti Timmas organismā nav atraduši narkotiku lietošanas pēdas, un atzinuši, ka viņam nebija psihisku traucējumu. Jāņa vecāki vēlas jaunu ekspertīzi, lai noskaidrotu, kādi notikumi varēja izraisīt dēla liktenīgo depresiju.
Basketbolists Jānis Timma un viņa dzīve "Instagram" mirkļos
Gavrilova arī pavēstījusi izdevumam “Argumenti i fakti”, ka Timmas ģimene septembrī plāno vērsties tiesā, lai apstrīdētu viņa laulības līgumu ar Sedokovu un censties panākt tā atzīšanu par spēkā neesošu. Ja to izdosies panākt, Timmas ģimene varēs apstrīdēt uz tā pamata noslēgtos darījumus. “Šajā gadījumā no Sedokovas tiks piedzītas parādsaistības par pārdotajām dzīvokļiem. Viņai būs jāatmaksā puse vai visa nekustamā īpašuma vērtība,” norādīja advokāte.
Jūnijā kļuva zināms, ka Sedokova ir steidzami iesniegusi pieteikumu mantojumam. Pēc Gavrilovas teiktā, zvaigzne baidās palikt tukšā, ja laulības līgums tiks atzīts par spēkā neesošu. Advokāte pastāstīja, ka Sedokova steidzas laulību līguma atcelšanas riska dēļ. Ja tas notiks, viņa neiegūs pieeju bijušā vīra īpašumiem. Juriste uzskata, ka tādējādi dziedātāja tiecas nodrošināties un saglabāt vismaz daļu aktīvu.
Anna Sedokova un Jānis Timma 2020. gada jūlijā Amerikā
Sedokova ilgi nekomentēja Jāņa radinieku daudzos aizvainojošos izteikumus, taču aprīlī negaidīti viņiem atbildēja, uzsverot, ka nevajag vainot viņu bijušā vīra nāvē. “Ja es kaut vārdu pateiktu par tiem, kas izplata melīgu informāciju, par to, kā viņi ir izturējušies pret mani un Jāni, viņiem neklātos viegli. Bet es to nedarīšu, lai kā viņi censtos reklamēties uz nāves fona. Ir atmiņas par cilvēku, kurš gribējis aiziet, un tas ir viņa lēmums. Visi to zināja jau labu laiku pirms notikušā. Izbeidziet! Un godājiet tā cilvēka piemiņu, kurš jums bija mīļš. Jebkurus jautājumus var uzdot man personīgi. Bet neviens tos neuzdod,” toreiz dusmojās Sedokova.
Nākamajā dienā pēc šī paziņojuma kļuva zināms, ka Katja Gordona pārstājusi kārtot Timmas lietu. Juriste cīņu par mantojumu nodēvēja par bezperspektīvu. “Mēs zinām par saraksti, kurā Timma Annai izvirzīja zināmas pretenzijas. Šī sarakste ir izmeklētājiem. Viņi sazinājās arī liktenīgajā dienā. Jā, cilvēks visu lika uz spēles viņas dēļ, īpašumi, kas tika noformēti viltīgā veidā, tika nopirkti, konkrēti, par viņa līdzekļiem... Vai ir iemesls runāt par novešanu līdz pašnāvībai? Diez vai,” skaidroja juriste.
Anna Sedokova un Jānis Timma uz sarkanā paklāja un ikdienā
Februārī Krievijas mediji vēstīja, ka Sedokova gatavojas lielai koncertturnejai pa Krieviju un vairs negrasās apspriest Timmas nāvi, tas viņai ir noiets etaps.
32 gadus vecais Jānis Timma traģiski aizgāja naktī uz 2024. gada 17. decembri Maskavas hostelī “Apeļsin”, Sergeja Makejeva ielas piecstāvu mājas kāpņu telpā, nākamajā dienā pēc Sedokovas 42. dzimšanas dienas. Viņš šajā hostelī iemitinājās iepriekšējā vakarā un nekas neliecināja par gaidāmo nelaimi, hosteļa īpašnieks vārdā Aleksandrs izdevumam “super.ru” apgalvoja, ka iemitināšanās brīdī Timma bija “absolūti smaidīgs, pozitīvs cilvēks”. Vietējie mediji ziņoja, ka Timma izdarījis pašnāvību.
Pēdējā gaitā pavada basketbolistu Jāni Timmu
Šodien notika atvadīšanās no pagājušajā nedēļā mirušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas.
Sportista tuvinieki neticēja pašnāvības versijai un pieļāva slepkavības iespējamību, un janvāra sākumā Latvijā tika uzsākts kriminālprocess. 27. janvārī Krievijā tika publiskoti viņa nāves izmeklēšanas pārbaudes rezultāti, un tajos par nāves cēloni norādīta pašnāvība.
Sedokova bija Timmas otrā sieva, ar ko viņš bija precējies no 2020. līdz 2024. gadam. Viņu vētrainā laulība tika šķirta 9. decembrī nedēļu pirms Timmas nāves.
Sedokovai Timma bija trešais vīrs. Pirmais vīrs, bijušais Kijivas futbola kluba “Dinamo” kapteinis Valentīns Beļkevičs ar Sedokovu laulībā nodzīvoja divus gadus (2004. gada vidus - 2006. gada sākums) un nomira 41 gada vecumā 2014. gada 1. augustā no tromboembolijas. Otrais vīrs bija uzņēmējs Maksims Čerņavskis (2011. gada februāris - 2013. gada februāris), kurš pašlaik dzīvo ASV.