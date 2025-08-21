Šāva putnu, trāpīja radam: bijušais pasaules un Eiropas junioru biatlona čempions stāsies tiesas priekšā Somijā
Tiesas priekšā nāksies stāties talantīgajam Somijas biatlonistam, 2022. gada jauniešu pasaules čempionam un 2024. gada jauniešu Eiropas čempionam Artu Heikinenam par traģisko incidentu medību laikā, kad sportista šāviena rezultātā aci zaudēja viņa krusttēvs.
Nelaime notika 2024. gada 20. septembrī. Prokuratūra apsūdzējusi Heikinenu par nolaidībā, kas izraisījusi smagus miesas bojājumus, kā arī medību drošības pasākumu neievērošanā. Apsūdzība pieprasa Heikinenam piespriest izmaksāt cietušajam 23,5 tūkstošu eiro kompensāciju, kā arī viņam anulēt ieroča licenci un to konfiscēt.
Sportists noraidījis apsūdzības un apgalvo, ka notikušais bija nelaimes gadījums. Pats Heikinens apgalvoja, ka viņa medību biedrs bija novirzījies no iepriekš saskaņotā maršruta un negaidīti atradās šāviena zonā. Viņš norādīja, ka krusttēvs atradās apmēram 55 metru attālumā, un viņu aizsedza koki. Sportists uzsvēra, ka ar medībām nodarbojas kopš 10 gadu vecuma un nekad nav nokļuvis līdzīgā situācijā.
Somijas Biatlona asociācija paziņojusi, ka Heikinena likteni apspriedīs pēc tiesas sprieduma pasludināšanas. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, Somija var zaudēt vienu no saviem perspektīvākajiem biatlonistiem.