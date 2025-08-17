Madonā triumfē brāļi Lielbārži - uzvara pasaules čempionāta posmā
Latvijas motosportisti Daniels un Bruno Lielbārži svētdien Madonā svinēja uzvaru pasaules čempionāta posmā motokrosā ekipāžām.
Lielbārži pēc otrās vietas pirmajā braucienā uzvarēja otrajā un ar 47 punktiem ieņēma pirmo vietu posmā.
Tikpat punktu izcīnīja nīderlandieši Justins Keubens un Dions Rītmans, taču uzvara otrajā braucienā ļāva pirmo vietu posmā ieņemt mājiniekiem.
Trešā ar 34 punktiem bija internacionālā ekipāža Davi Sanderss (Beļģija)/Jens Vinsents (Nīderlande).
13.vietu posmā ar 15 punktiem ieņēma internacionālā ekipāža, kurā startē igaunis Markuss Normaks un latvietis Tomass Daniels Dukulis, 21.vietu ar četriem punktiem - vēl viens starptautiskais duets ar lietuviešu pilotu Jonu Pirtinu un latviešu "kantētāju" Lotāru Aleksejevu, 22.vietu ar trim punktiem - Jurģis Mačs/Artis Fjodorovs, bet priekšpēdējie 27 ekipāžu konkurencē bez punktiem finišēja Kaspars Lubgans/Oskars Dūdens.
Jau ziņots, ka par pirmā brauciena uzvarētājiem kļuva Keubens un Rītmans, latviešiem atpaliekot 5,490 sekundes. Trešo vietu ieņēma vēl viens Nīderlandes duets Tims un Sems Leferinki, uzvarētājiem zaudējot 10,405 sekundes.
Normaks un Dukulis ieņēma 15.vietu un Rupeiks/Užāns - 19.vietu, abām ekipāžām tiekot apdzītām par apli. Duets ar Pirtinu un latviešu Aleksejevu ierindojās 20.vietā, Mačs/Fjodorovs - 22.vietā, uzvarētājiem piekāpjoties divus apļus, bet Lubgans/Dūdens - 25.vietā 27 ekipāžu konkurencē, izstājoties pēc trim veiktiem apļiem.
Neveiksmi jau otrajā aplī piedzīvoja kopvērtējuma trešajā vietā esošie francūži Kilians un Evans Prunjē, kuri nefinišēja.
Otrajā braucienā aiz Lielbāržiem un Keubena un Rītmana trešo vietu uz goda pjedestāla ieņēma internacionālā ekipāža Davi Sanderss (Beļģija)/Jens Vinsents (Nīderlande).
Normaks/Dukulis ieņēma 11.vietu, Pirtins/Aleksejevs - 17.vietu, bet Rupeiks/Užāns - 19.vietu, nopelnot vienu punktu. Lubgans/Dūdens pie punktiem netika.
Savukārt finišu nesasniedza Leferinki.
Pēc septiņiem posmiem pasaules čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu ar 284 punktiem ieņem nīderlandieši Kūns Hermanss un Bens van den Bogārts, 267 punkti ir britiem Bretam Vilkinsonam un Džo Milārdam, bet 259 punkti - francūžiem Kilianam un Evanam Prunjē.
Lielbārži ar 241 punktu ir pakāpušies no sestās uz ceturto vietu, par punktu apsteidzot Keubenu un Rītmanu.
Jau ziņots, ka sestdien A kvalifikācijas grupas braucienā Lielbārži ieņēma pirmo vietu, aiz viņiem ierindojoties Lielbritānijas ekipāžai Vilkinsons/Milārds un Sandersam ar Vinsentu.
B kvalifikācijas grupas braucienā Lubgans/Dūdens finišēja devītajā vietā, Mačs/Fjodorovs - 11.vietā, bet Rupeiks/Užāns - 12.vietā 13 ekipāžu konkurencē.
Pasaules čempionātā šogad notiks desmit posmi. Madonā notika septītais posms, ekipāžām šajā Vidzemes pilsētā sacenšoties pirmoreiz.
Pērn Daniels un Bruno Lielbārži kopvērtējumā ieņēma otro vietu, bet par čempioniem kļuva beļģi Marvins Vanlušens un Glens Jansens.
Madonā norisinājās arī Eiropas čempionāta posms kvadricikliem, par ceturtā posma uzvarētāju ar uzvarām abos braucienos un 50 punktiem kļūstot itālim Patrikam Turrīni.
Otro vietu ar otro vietu pirmajā braucienā un trešo otrajā, kā arī ar 42 punktiem ieņēma mājinieks Reinis Bicāns, bet trešais posmā ar 40 punktiem pēc ceturtās un otrās vietas braucienos bija vēl viens Latvijas sportists Kārlis Neija.
Septīto vietu ar divām septītajām vietām un 28 punktiem ieņēma Kārlis Lizanders, bet desmitais posmā ar 11. un desmito vietu braucienos un 21 punktu 17 sportistu vidū bija Iļja Dektjarjovs.
Jau ziņots, ka pirmajā braucienā svētdien uzvarēja Turrīni, apsteidzot Bicānu, bet trešo vietu ieņēma britu sportists Harijs Volkers.
Neija ieņēma ceturto, Lizanders - septīto un Dektjarjovs - 11.vietu 17 sportistu vidū.
Kopvērtējumā pēc četriem posmiem vadībā ar 184 punktiem ir Turrīni, par desmit punktiem apsteidzot Volkeru, bet uz trešo vietu, apsteidzot vācieti Manfredu Cīnekeru, ar 108 punktiem ir pakāpies Neija.
Bicāns ar 68 punktiem ir astotais, Lizanders ar 28 punktiem - 21. un Dektjarjovs ar 21 punktu - 28. 48 sportistu konkurencē.