Rihards Jēgers (06.08.1948.-17.08.2025.).
Sporta zvaigznes
Šodien 14:58
Mūžībā devies viens no Latvijas florbola aizsācējiem Rihards Jēgers
Šī gada 17. augustā 77 gadu vecumā mūžībā devies ilggadējais florbola, hokeja un futbola saimes pārstāvis Rihards Jēgers, vēsta Latvijas Florbola savienība (LFS).
LFS ir zaudējusi vienu no saviem dibinātājiem - savu bijušo vienmēr aktīvo Valdes locekli, savu atbildīgo Disciplinārās komitejas vadītāju, savu ilggadējo galveno tiesnesi. Sporta aprindās Rihardu Jēgeru atceras kā florbola (grīdbumbas) savienības dibinātājiem tajā tālajā 1993. gada 11. decembrī Ādažu Sporta namā.
Jēgers pats savulaik nodarbojies ar hokeju, tostarp pārstāvot "Latvijas bērzu", un trīs reizes kļuvis par republikas čempionu. Tāpat viņš ilgus gadus organizējis un darbojies kā galvenais tiesnesis bērnu jauniešu futbola turnīrā "Ādas bumba" un hokeja sacensībās "Zelta ripa".
Portāls Jauns.lv izsaka dziļāko līdzjūtību Riharda Jēgera tuviniekiem un draugiem.