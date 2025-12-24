Slavens 27 gadus vecs biatlonists atrasts miris savā viesnīcas numurā
Norvēģijas izlases biatlonista Sīverta Gutorma Bakena līķis tika atrasts ar uzvilktu veiktspējas uzlabošanas treniņu sejas masku, trešdien paziņoja Norvēģijas biatlona federācija, vienlaikus uzsverot, ka šobrīd nav informācijas, vai maskas lietošana bija sportista nāves cēlonis.
Bakens, kurš mira 27 gadu vecumā, pirmdien tika atrasts miris savā viesnīcas istabā.
Vēl pagājušajā nedēļā Bakens Francijā startēja Pasaules kausa posmā, sprintā izcīnot piekto vietu, iedzīšanā - 18., bet sacensībās ar kopēju startu viņš finišēja 20. pozīcijā. Pēc tam Bakens ar komandas biedriem devās uz treniņnometni augstkalnē Itālijā.
Veiktspējas treniņa maska palielina elpošanas pretestību treniņa laikā, izmantojot vārstu un ierobežotu atveru sistēmu, lai ierobežotu gaisa plūsmu. Šī ierīce galvenokārt darbojas kā elpošanas muskuļu treniņa rīks, piespiežot diafragmu un starpribu muskuļus strādāt intensīvāk.
Savu vienīgo uzvaru Pasaules kausa sacensībās viņš izcīnīja 2022. gadā Holmenkollenē, finišējot pirmais sacensībās ar kopēju startu. Šis panākums viņam deva arī Mazo kristāla globusu.
Šogad Eiropas čempionātā Bakens izcīnīja divas zelta medaļas, uzvarot sprintā un arī pāru stafetē.