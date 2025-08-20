Latvijas basketbola izlase pirms Eiropas čempionāta tikusi pie vēl vienas mājinieku priekšrocības
Pirms drīz gaidāmā 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā jauninājums redzams arēnā, kurā nomainīti grozi. Lai arī jauni grozi ir Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) prasība, Latvijas Basketbola savienība (LBS) nākusi ar iniciatīvu tos iegādāties, lai tie Rīgā būtu uz palikšanu. Iecere realizējusies un Latvijas spēlētāji jau kopš jūlija vidus tos sākuši piešaut.
Jau no 27. augusta Rīgā ar A grupas spēlēm sāksies 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā izspēle. Latvija bez vienas apakšgrupas vēlāk uzņems visas izšķirošās cīņas.
Līdz šim Rīgā Latvijas vīriešu basketbola izlase aizvadījusi divas pārbaudes spēles, ar 105:109 zaudējot Lietuvai un ar 100:88 pieveicot Slovēniju. Pārējās trīs sagatavošanās cīņas norit ārpus Latvijas. Spraigs posms ir arī organizatoru komandai ar čempionāta izpilddirektoru Kasparu Ciprusu priekšgalā. FIBA kā turnīra organizatore uz Rīgu sūta gan jaunus spēļu grozus, gan arī pavisam jaunu spēļu grīdu.
Attiecībā uz groziem gan jāmin, ka “Xiaomi arēnā” tie būs uz palikšanu. Arēna ir iegādājusies šos grozus no FIBA, kas tādējādi ļaus tiem palikt Latvijā arī pēc čempionāta beigām. Fakts, ka LBS nākusi ar iniciatīvu par grozu iegādi, ļāvis tiem uz Latviju ierasties krietni savlaicīgāk. “Lēmumu pieņēmām pavasarī,” par grozu iegādi Jauns.lv teica čempionāta izpilddirektors un Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss. Viņš atklāja, ka ierosinājums par jaunu grozu iegādi arēnai ticis izskatīts arī pirms neveiksmīgā 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra, kas toreiz palikusi idejas līmenī.
“Skaidrs, ka katrā spēlē uzvar tas, kas vairāk iemet un mazāk ielaiž. Visi mazie knifiņi un paņēmieni var palīdzēt labāk izmantot laukuma priekšrocības,” teica Cipruss. Latvijā iegādātie grozi ir jau kopš oficiālās treniņnometnes sākuma, kas ļāvis valstsvienības basketbolistiem tos arī pamatīgāk piešaut. “Ja krāsim mazās lietas, kas var nedaudz palīdzēt, var kopsummā sanākt arī kas liels.”
Iepriekšējie grozi arēnā bijuši jau nedaudz nolietoti, saka Eiropas čempionāta izpilddirektors. Senāk par bijušajiem groziem ik pa laikam pēcspēļu komentāros kritiskus vērtējumus pauduši Latvijas izlases basketbolisti kā Dairis Bertāns un Rihards Lomažs. Pēc zaudējuma pret Lietuvu viņš Jauns.lv jokojot atklāja, ka tiem bija uzlikta kaut kāda karma. Katra groza cenu Cipruss precīzi neminēja, lēšot, ka tā varētu būt virs desmit tūkstošiem eiro.
Sūtīt jaunus grozus uz starptautisko izlašu turnīra norises vietu ir FIBA ierasta prakse. Tādi paši grozi kā arēnā 2025. gada Eiropas čempionāta laikā atradīsies arī treniņu vietās olimpiskajā centrā Rīgā un jaunatklātajā komandu sporta spēļu hallē. Atlikušie grozi, kas paredzēti treniņiem, Latvijā ieradīsies drīzumā. Bez jau minētās spēļu grīdas Eiropas čempionātā tiks spēlēts arī ar pavisām svaigām bumbām.
“Redzot, kā pagaidām gājis, nevajadzētu būt sliktām atsauksmēm,” uz jautājumu, vai ir jau uzzinājis basketbolistu domas par jaunajiem groziem, teica Cipruss. “Pret Lietuvu, kamēr neiestājās nogurums, mums viss krita iekšā.” Viņam taisnība - pirmajā puslaikā tālmetieni tika izpildīti ar 61% precizitāti, bet pirmajā ceturtdaļā iemesti 39 punkti. Kopumā abās Rīgā notiekošajās spēlēs Latvijas izlase demonstrēja rezultatīvu sniegumu, sasniedzot 100 gūto punktu robežu. Rezultatīvi gan spēlēja arī pretinieks.
Pēc spēles pret lietuviešiem, kas īpaši ražena izvērtās jau minētajam Lomažam (iemeta 27 punktus), viņš bija pateicīgs LBS par jaunajiem groziem. “Ko tad citu tagad teikšu, ja visus metienus iemetu,” ar sev raksturīgo sarkasmu par jauninājumu arēnā teica Lomažs. “Es jau lūdzos apmēram desmit gadus, beidzot tas ir noticis. Uzslavas LBS!” Viņš uzsvēra, ka, atšķirībā no iepriekšējiem, šiem ir nedaudz mīkstāka stīpa.
“Pagaidām nav slikti, ja iemetam 100 punktus,” pēc uzvaras pār Slovēniju teica Mārcis Šteinbergs, kuram mača laikā nācās aizsardzībā darboties pret Luku Dončiču. “Nevaram sūdzēties. Jātrenējas, jāturpina piešaut un viss būs labi,” ar pārliecību atbildi turpināja 23 gadus vecais basketbolists.
27. augustā Latvija Eiropas čempionāta fināturnīru sāks ar spēli pret Turciju. 29. augustā paredzēts duelis pret Igauniju, kam dienu vēlāk sekos spēle pret Serbiju. 1. septembrī grupa tiks turpināta pret Portugāli, bet 3. septembrī noslēgta pret Čehiju. Astotdaļfinālā iekļūs četras labākās A grupas komandas, kas par vietu ceturtdaļfinālā cīnīsies pret kādu no četrām labākajām no B grupas (Vācija, Somiija, Lietuva, Melnkalne, Zviedrija, Lielbritānija).