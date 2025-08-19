FOTO: Rīga uzsāk EuroBasket svētkus ar unikālu TTT leģendu izstādi

Rīga uzsāk EuroBasket svētkus ar unikālu TTT leģendu izstādi
Ievadot basketbola svētkus, kas Rīgu pārņems septembrī EuroBasket ietvaros, un gaidot režisora Dzintara Dreiberga jaunākās spēlfilmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrādi šī gada novembrī, 19. augustā pie tirdzniecības centra "Origo" atklāta īpaša fotoizstāde.
Klātesot filmas režisoram un aktieriem, ikvienam interesentam dāvāta iespēja aplūkot unikālus arhīva attēlus, fotogrāfijas no uzņemšanas laukuma un mākslinieces Emīlijas Grīnbergas radītos darbus, kas veltīti leģendārajai sieviešu basketbola komandai TTT – padomju okupācijas gadu Rīgas lepnumam un vizītkartei pasaulē.
“Šis ir stāsts par drosmi dzīvot ar taisnu muguru, par pretošanos bailēm un par to, kā garā spēcīga komanda spēj uzvarēt ne vien pretiniekus laukumā, bet arī lielvaru ideoloģiju. No pirmās uzvaras līdz Ginesa rekordu grāmatai, no klusuma līdz leģendai – šis ir mantojums, ko nedrīkst aizmirst! Esam apkopojuši materiālus no filmas tapšanas procesa un vēsturiskos dokumentus, kas izceļ TTT fenomena patieso mērogu,” izstādes atklāšanā teica filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” režisors Dzintars Dreibergs, pazīstams arī kā filmas “Dvēseļu putenis” režisors.
Izstādē ir iespēja iepazīt gan autentiskus arhīva kadrus un fotogrāfijas, gan filmas vizuālos materiālus, kas rekonstruē 20. gadsimta vidus Rīgas atmosfēru un stāsta gadsimta izcilākās sieviešu basketbola komandas TTT pirmsākumiem un uzvarām. Padomju okupācijas gados TTT komanda 12 reizes pēc kārtas izcīnīja PSRS čempionāta zelta medaļas, 18 reizes uzvarēja Eiropas Čempionvienību kausā (mūsdienās tas būtu pielīdzināms FIBA Eirolīgai) un ir iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. Taču galvenokārt stāsts ir par kaut ko daudz svarīgāku – par mīlestību un drosmi. Filmas stāsta centrā – vien retajam zināmā Dzidra Karamiševa-Uztupe, ilgstoši vienīgā latviete Staļina laika PSRS izlasē, TTT pirmā kapteine un daudzkārtēja čempione, kurai basketbols bija instruments, lai pašai savu ārkārtīgi svarīgu iemeslu dēļ apspēlētu gan VDK, gan visu PSRS sistēmu.
“Ne vienmēr cīņa ir skaļa, ne vienmēr ir jāceļas un jāiet uz ielas klaigāt, bieži vien neatlaidība un sīkstums atmaksājas mums pašiem nezināmos ceļos. Nevajag padoties!” pārdomās dalās aktrise Agnese Budovska, kura filmā atveido galveno – Dzidras Uztupes-Karamiševas lomu.
Līdzās Dzidras stāstam izstāde izgaismo arī citas spēcīgas personības – Skaidrīti Smildziņu-Budovsku, Helēnu Bitneri-Hehtu, Oļģertu Altbergu un citus, kuru devums Latvijas pašapziņas stiprināšanā ir nenovērtējams. Te skatāmi vēsturiski dokumenti, periodikas fragmenti, fotogrāfijas un filmas ainas, kas ļauj izjust laikmeta spriedzi un lepnumu, izgaismo vēsturiskās personības un aktierus, kuri tās atveido filmā. Īpašs stends veltīts roku salikšanas rituālam, kas tieši no TTT komandas aizsākās kā komandas saliedēšanas simbols un šodien ir redzams katrā sporta spēlē visā pasaulē. Tāpat izstāde ļauj ielūkoties filmas tapšanas aizkulisēs – radošajā ceļā, režisoram Dzintaram Dreibergam, operatoram Valdim Celmiņam, komponistei Lolitai Ritmanis un visai komandai atdzīvinot šo vēstures posmu. Foto kolāžas, dizaina elementi, tērpi, telpu rekonstrukcijas un režisora komentāri sniedz priekšstatu par to, cik daudz ir ieguldīts, lai katrs skatītājs patiešām sajustu laiku un likteni, nevis tikai to skatītos.
Izstādes vēsturisko saturu veidojuši Dzintars Dreibergs un Emīlija Grīnberga, kura ir arī izstādes dizaina autore. Izstādē iekļauti materiāli no Latvijas Sporta muzeja arhīviem. Izstāde laukumā pie t/c “Origo” būs skatāma līdz 2026.gada janvārim, bet filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” pirmizrādi piedzīvos šī gada novembrī.
“T/c “Origo” atbalsta kultūras un sporta notikumus, kas stiprina sabiedrības pašapziņu, vieno dažādas paaudzes un veicina ilgtspējīgu sabiedrības attīstību. TTT komandas mantojums ir ne tikai Latvijas sporta lepnums, bet arī apliecinājums tam, ka Rīgas centrs ir vieta, kur satikties vēsturei, mākslai un iedvesmai,” norāda tirdzniecības centra “Origo” mārketinga vadītāja Liena Skadiņa.