Daugavas labā krasta basketbolisti triumfē XVI "Krastu mačā"
Esplanādē pie Raiņa pieminekļa ar Daugavas labā krasta basketbolistu uzvaru ar rezultātu 1054-909 noslēdzās fantastisks XVI "Krastu mačs".
16 gadu kopējā ieskaitē vadību ar rezultātu 10-6 nostiprinājis Rīgas labais krasts. Abu Daugavas krastu basketbolistu diennakts laikā gūtie punkti tiks reizināti ar divi un ziedoti Ukrainas tautas atbalstam, kopumā ziedojot 3926 eiro.
"Krastu mačs" atklāts ar aizraujošu tālmetienu konkursu un "VEF Rīga" uzvaru pret "Ghetto Family"
Pirmā diena Esplanādē tika noslēgta ar atraktīvu repera "Prusax" uzstāšanos, kā arī skatītāju iemīļotajām aktrišu, aktieru un mūziķu savstarpējām spēlēm. 17. augustā laukumā devās "TikTok" un "Instagram" personības, kurā šoreiz uzvaru izcīnīja "TikTok" influenceri, par spēles vērtīgāko spēlētājum neierasti tika atzīts zaudētāju komandas pārstāvis, šo atzinību izpelnioties Tomasam Pildegovičam. "Krastu mačs" tradicionāli noslēdzās ar politiķu savstarpējo spēli, kurā uzvaru ar 26-21 izcīnīja kreisā krasta politiķi. Par šīs spēles vērtīgāko spēlētāju atzina Reini Uzulnieku.
Krastu mačā iesaistās arktises, kā arī savstarpējo cīņu aizvada aktieri un mūziķi
