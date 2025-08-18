Bijušais Ukrainas Modernās pieccīņas federācijas prezidents Igors Paņins (foto: Ukrainas Modernās pieccīņas federācija)
Citi sporta veidi
Šodien 15:34
Divas dienas pirms savas 60. dzimšanas dienas miris bijušais Ukrainas modernās pieccīņas federācijas prezidents Igors Paņins
Sestdien 59 gadu vecumā miris bijušais Ukrainas Modernās pieccīņas federācijas prezidents Igors Paņins, līdz 60 gadu jubilejai nenodzīvojot divas dienas.
Mūža pēdējās dienas viņš pavadīja slimnīcā, kur ārsti cīnījās par viņa dzīvību.
1985. gadā viņš PSRS izlases sastāvā kļuva par pasaules čempionu modernajā pieccīņā, četras reizes kļuvis par PSRS čempionu, pēc Ukrainas neatkarības iegūšanas daudzas reizes kļuvis par tās čempionu. 2017. gadā viņš kļuva par Ukrainas Modernās pieccīņas federācijas desmito prezidentu, savus pienākumus pildot līdz 2024. gadam.