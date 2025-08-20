Dokumentālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde
Otrdien, 19. augustā, kinoteātrī “Forum Cinemas” aizvadīta dokumenālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde, kas vēsta par bijušā Latvijas basketbola izlases ...
FOTO: Kaspars Kambala prezentē dokumentālo filmu par saviem dzīves līkločiem
Otrdien, 19. augustā, kinoteātrī “Forum Cinemas” aizvadīta dokumenālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde, kas vēsta par bijušā Latvijas basketbola izlases līdera Kaspara Kambalas dzīves līkločiem.
Filmas pirmizrādē viņu atbalstīt bija devušies bijušie izlases dalībnieki, Jānis Blūms un Kristaps Valters, kā arī citi sabiedrībā zināmi cilvēki kā reperis Ozols, režisors Dzintars Dreibergs, "Ghetto Games" dibinātājs Raimonds Elbakjans un citi.
Filmā "Ceļā ir kaifs" atklāts skarbs stāsts par Kambalas sporta gaitām, dzīves traģēdijām, pazaudētajiem miljoniem un dzīves atziņām. Kaspars Kambala bija viens no savas paaudzes redzamākajiem basketbolistiem. Valsts izlasē viņšnospēlējis 44 spēles un vairākus gadus viņš bija galvenais izlases līderis, kā arī viens no vadošajiem centra spēlētājiem Eiropā. Savulaik Kambala atkārtoja Eirolīgas rezultativitātes rekordu, spēlē pret “Barcelona” gūstot 41 punktu - šis rekords tika pārspēts vien 18 gadus vēlāk.
Tāpat Kambala ar savu skarbo tēlu un skandalozo dzīvesveidu izpelnījies uzmanību daudzās situācijās. "Es pats dzīvē soda kvītis esmu pelnījis ne reizi vien. Tāpat kā nosodījumu par uzvedību, dzīvesveidu, izvēlēm – tas viss man nav svešs," norāda Kaspars Kambala.