FOTO: vīrišķīgā boksere Imane Helifa izmainījusies līdz nepazīšanai
Pretrunīgi vērtētā Alžīrijas boksere Imane Helifa, kura, neraugoties uz ļoti vīrišķīgo izskatu, Parīzes olimpiskajās spēlēs izcīnīja zeltu svara kategorijā līdz 66 kilogramiem, šonedēļ sociālajos tīklos publicējusi pašbildi, kurā izmainījusies līdz nepazīšanai.
Pēc Parīzes olimpiskajām spēlēm Helifa piedzīvoja īstu slavas mirkli dzimtenē un daudzviet citur pasaulē, tomēr viņas sportistes karjera tikusi iepauzēta, jo “World Boxing” – jaunā šī sporta veida pārvaldes organizācija – ir apstiprinājusi, ka visiem cīkstoņiem tagad būs jāiziet obligāta dzimuma pārbaude, lai varētu piedalīties turpmākajos pasākumos.
It kā nopludinātā medicīniskā ziņojumā teikts, ka Helifa ir “bioloģiski vīrietis”, jo “hromosomu analīze atklājusi vīriešu kariotipu” – XY hromosomu pāri. Tas izraisīja jaunas prasības atņemt Helifai viņas vēsturisko olimpisko zeltu, kas bija Alžīrijas pirmais boksa panākums, tomēr Starptautiskās Olimpiskajās komitejas (SOK) jaunā prezidente Kirstija Koventrija paziņoja, ka tas netiks izskatīts.
Helifa vēl nav atgriezusies ringā kopš olimpiskās zelta medaļas iegūšanas, jo alžīriete bija spiesta izlaist plānoto atgriešanās pasākumu “Eindhoven Box Cup” tikai dažas dienas pēc obligāto dzimuma pārbaužu ieviešanas.
Alžīrijas boksere Imane Helifa laiku lokos
Alžīrijas boksere Imane Helifa Parīzes olimpiskajās spēlēs bija viena no visvairāk apspriestajām sportistēm, jo daudzi uzsktīja, ka viņai nebūtu jāsacenšas ...
Pasaules boksa jaunā politika prasa, lai visi sportisti, kas vecāki par 18 gadiem, veiktu PCR (polimerāzes ķēdes reakcijas) ģenētisko testu, lai noteiktu viņu dzimumu dzimšanas brīdī un tiesības piedalīties sacensībās.
Sava Parīzes triumfa gadadienā Helifa nešķita satraukusies no nepieciešamajām ģenētiskajām pārbaudēm – viņa “Instagram” publicēja vēstījumu ar bildi, kurā pārsteidza ar savu izskatu, kas mainījies līdz nepazīšanai. 26 gadus vecā Helifa uzņēma pašbildi kopā ar televīzijas vadītāju un podkāsta veidotāju Nasimu Džafaru Beju. Helifa fotogrāfijā bija redzama smaidoša, ar grimu un plīvojošiem matiem.
Nedēļu iepriekš Helifa atzina, ka piedzīvo “grūtu posmu”. “Tas bija neaizmirstams brīdis, brīdis, kad manas asaras sajaucās ar lepnumu, brīdis, kad mana valsts karogs plīvoja augstu, un es turēju galvu augstu ar bokseres spēku un cilvēka sirdi,” rakstīja alžīriete.
Kā zināms, 2023. gadā Helifa neizturēja Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) dzimuma pārbaudes pasaules čempionātā, tomēr Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) viņai atļāva piedalīties Parīzes spēlēs. IBA prezidents Umars Kremļevs toreiz apgalvoja, ka Helifa un Taivānas bokserei Jū Tinai Linai (arī viņa Parīzē tika pie zelta medaļas) esot "XY hromosomas, un tādēļ viņas tika izslēgtas no sacensībām". Tāpat viņš piebilda, ka “izdevies atklāt sportistus, kuri centās apmānīt savus kolēģus un izlikās par sievietēm”. Patiesībā gan Helifa, gan Juna tiek uzskatītas par interseksuālām personām.
Interesanti, ka Helifa diskvalificēta tikai vien īsi pirms fināla. Alžīrijas Olimpiskā komiteja toreiz vēstīja, ka sportistes diskvalifikācija bija daļa no “sazvērestības”, lai atturētu viņus no zelta medaļas izcīnīšanas, un norādīja, ka augsts testosterona līmenis Helifai ir “medicīnisku iemeslu” pamatā.
Pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm SOK paziņoja, ka IBA lēmums sportistēm apturēt dalību 2023. gada pasaules čempionātā bija nepareizs. “Šīs abas sportistes bija pārsteidzoša un patvaļīga IBA lēmuma upuri. Pasaules čempionāta beigās viņas tika pēkšņi diskvalificētas, neievērojot pienācīgu procesu.”
Jāatzīmē, ka Krievijas ietekmētā IBA zaudējusi pozīcijas kā galvenā organizācija olimpiskajā boksā. Tai netika atļauts organizēt boksa sacensības Parīzes olimpiskajās spēlēs - šo uzdevumu pārņēma SOK. Lai glābtu šo sporta veidu, tika izveidota Pasaules boksa organizācija (WB). Savukārt Helifa, iespējams, gatavo prasību tiesā par izteikumiem par viņu.
Kas ir interseksuālisms?
Der norādīt, ka interseksuālisms nav seksuālā orientācija. Par interseksuāliem cilvēkiem dēvē tādus, kuriem nav izteiktu vienam dzimuma raksturīgu pazīmju. Tas var būt redzams jau tūlīt pēc dzimšanas vai arī atklāties pubertātes laikā.
Kā vēstīts interneta enciklopēdijā „Wikipedia”, cilvēkiem piedzimstot, bioloģisko dzimumu nosaka pieci faktori: dzimuma hromosomu skaits un tips; gonādu veids – olnīcas vai sēklinieki; dzimuma hormoni; iekšējā reproduktīvā sistēma (piemēram, dzemde sievietēm); ārējie dzimumorgāni. Cilvēki, kuriem šie pieci faktori neatbilst sieviešu vai vīriešu dzimumam, ir interseksuāli. Interseksuālisma īpašības ne vienmēr parādās piedzimstot. Dažiem zīdaiņiem var būt nenoteikti dzimumorgāni, bet citiem nenoteikti iekšējie orgāni (sēklinieki un olnīcas). Daži cilvēki neuzzina, ka viņi ir interseksuāli, ja netiek veiktas ģenētiskas pārbaudes, jo tas neparādās viņu fenotipā.
Interseksuāli zīdaiņi un bērni, kuriem ir nenoteikti dzimumorgāni var tikt ķirurģiski un/vai hormonāli mainīti, lai viņi iederētos sociāli vēlamajā dzimumu kategorijā.
Nebrīvprātīga medicīniskā iejaukšanās, lai pārveidotu interseksuālu cilvēku dzimuma anatomiju, notiek visās valstīs, kur tiek pētītas interseksuālu cilvēku cilvēktiesības. Malta 2015. gada aprīlī kļuva par pirmo valsti, kas ar likumu aizliedza šādu medicīnisku iejaukšanos.