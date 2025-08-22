Igaunijas basketbola izlase īsi pirms "EuroBasket 2025" paliek bez viena no līderiem
Kreisā pleca savainojuma dēļ Igaunijas basketbola izlasei 2025. gada Eiropas čempionātā nevarēs palīdzēt viens no tās vadošajiem basketbolistiem - Maiks Kotsārs.
Spēlētājs, kuram jau iepriekš bijušas likstas ar pleciem, savainojumā iedzīvojās treniņnometnes laikā. Traumas nopietnība tika precīzi diagnosticēta pēc padziļinātām pārbaudēm un viesošanās pie viņa kluba Japānā - Jokohamas "B-Corsairs".
"Lai arī ļoti vēlējos spēlēt Igaunijas izlasē 2025. gada Eiropas čempionātā, tas nebūs iespējams traumas dēļ. Novēlu komandai visu to labāko turnīrā un īstenot tās izvirzītos mērķus," paziņojumā paudis pats basketbolists. Viņa nespēlēšanu izcēla arī galvenais treneris Heiko Rannula, norādot, ka tas ir liels zaudējums.
"Ir patiesi žēl, ka Kotsāra trauma liedz viņam spēlēt Eiropas čempionātā. Viņš ir mums svarīgs spēlētājs gan laukumā, gan ārpus tā. Ticu, ka citi spēs aizvietot viņu un to pierādīs Rīgā."
Kotsāra paziņojums bijis īsi pirms Eiropas čempionāta sākuma. Līdzīgi pirms dažām dienām nepatīkamas ziņas bija saistībā ar Rodiona Kuruca veselību, kuram turnīrā pašu mājās liegs spēlēt pēdas audu iekaisums. Arī viņam gala lēmums tika pieņemts pēc viesošanās pie jaunā kluba, Vitorijas "Baskonia". Kā norādījusi Latvijas Basketbola savienība, tad Vitorijas vienība esot bijusi kategoriski pret Kuruca spēlēšanu čempionātā.
Igaunijas izlase 2025. gada Eiropas čempionātā spēlēs vienā apakšgrupā ar Latvijas valstsvienību. Abu komandu duelis gaidāms 29. augustā. Tāpat sagaidāms, ka uz Rīgu atbalstīt savu izlasi dosies tūkstošiem igauņu fanu, kuriem Igaunijas Basketbola federācija atradusi kopīgu vietu kopāsanākšanai - igauņu fanu telts atradīsies Esplanādē.