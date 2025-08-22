Tomāšs Satoranskis
Basketbols
Šodien 19:04
Čehijas basketbolisti uz Rīgu dosies bez savas zvaigznes, saspēles vadītāja Satoranska
Čehijas vīriešu basketbola izlasē startam Eiropas čempionātā savainojumu dēļ nav iekļauti Tomāšs Satoranskis un Jans Veselijs, piektdien pavēstīja Čehijas Basketbola federācija (ČBF).
🚨 Tough news for Czech Republic 🇨🇿 Tomas Satoransky is out of EuroBasket 2025 due to back problems 😔 Vit Krejci will now have to step up as the leader, with Jan Vesely also sidelined…— SKWEEK (@skweektv) August 22, 2025
Big challenge ahead for the Czech team 👀 pic.twitter.com/mWKCsC0rrk
ČBF ziņo, ka Čehijas basketbolisti uz Rīgu dosies pirmdienas rītā, kur trešdien aizvadīs savu pirmo Eiropas čempionāta spēli.
12 cilvēku sastāvā nav iekļauts "Barcelona" saspēles vadītājs Satoranskis.
Jau iepriekš bija zināms, ka turnīrā nespēlēs Veselijs.