foto: Pedja Milosavljevic/SIPA
Tomāšs Satoranskis
Čehijas basketbolisti uz Rīgu dosies bez savas zvaigznes, saspēles vadītāja Satoranska

Čehijas vīriešu basketbola izlasē startam Eiropas čempionātā savainojumu dēļ nav iekļauti Tomāšs Satoranskis un Jans Veselijs, piektdien pavēstīja Čehijas Basketbola federācija (ČBF).

ČBF ziņo, ka Čehijas basketbolisti uz Rīgu dosies pirmdienas rītā, kur trešdien aizvadīs savu pirmo Eiropas čempionāta spēli.

12 cilvēku sastāvā nav iekļauts "Barcelona" saspēles vadītājs Satoranskis.

Jau iepriekš bija zināms, ka turnīrā nespēlēs Veselijs.

