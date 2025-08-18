Autogrāfi bērniem, tiesnešu nolamāšana un grūti ierobežot aizsardzībā: kā superzvaigzne Luka Dončičs aizvadīja maču Rīgā
Sestdien, 16. augustā, gandrīz 12 tūkstošu līdzjutēju klātbūtnē Latvijas vīriešu basketbola izlase ar uzvaru pār Slovēniju (100:88) svinēja pirmo panākumu, gatavojoties 2025. gada Eiropas čempionātam basketbolā. Pretiniekiem spēlēja basketbola superzvaigzne Luka Dončičs, kurš ar savu sniegumu nelika vilties.
Pretinieku rindās otro spēli pirms čempionāta aizvadīja superzvaigzne Luka Dončičs. Viņš, īpaši pirmajā puslaikā, Latvijas izlasei sagādāja nopietnas grūtības aizsardzībā, sodot par katru momentu, kurā viņš kaut uz sekundi paliek bez sedzēja aizsardzībā.
Spēles sākumā pret Dončiču aizsargājās Artūrs Kurucs. “Gribējās viņu pasegt un paskatīties, kā tas ir,” pēc spēles teica pats basketbolists, kuram Dončiča ierobežošanā klājās itin sarežģīti – jau pirmo divu minūšu laikā slovēnis bija trāpījis divus tālmetienus. “Pats uz savas ādas izjutu, cik šausmīgi talantīgs spēlētājs viņš ir. Kad iemeta pirmos metienus, domāju, ka vispār ir neapturams. Viņš spēlē ar lielu pārliecību, viegli un brīvi.” Kurucs pauda, ka uzdevums bijis vairāk viņam likt spēlēt uz labo pusi, jo viņš ir daudz efektīvāks uzbrukumu noslēgšanā no kreisās.
“Tāpat kā pret jebkuru citu spēlētāju,” Dončiča vērtību mazināt mēģināja Rihards Lomažs. “Viņš tur iemeta trakākus metienus, bet tādus viņš met. Otrajā puslaikā man šķita, ka Dončičs ir nedaudz piekusis vai arī mēs jau darījām labāku darbu.” Lomažs uzskata, ka Dončičs savas superzvaigznes statusu apliecināja ar gandrīz iemestajiem 30 punktiem pirmo 20 minūšu laikā. Slovēnis spēli pabeidza ar 26 punktiem (1p. 7/7, 2p. 2/4, 3p. 5/11), visus tos iemetot pirmajā puslaikā. Pamīšus aizsardzībā pret viņu darbojās vairāki Latvijas izlases basketbolisti, taču varēja pamanīt, ka grūtāk viņa klājas pret augumā garākiem spēlētājiem, kuri ar garajām rokām var apgrūtināt viņa metienu izvēli.
Pietiekami veiksmīgi spēlē iesaistījās Mārcis Šteinbergs, kuram Rodiona Kuruca un Artūra Strautiņa prombūtnē nākas spēlēt trešā numura pozīcijā. Arī viņš izmēģināja savus spēkus aizsardzībā pret Luku, vizuāli padarot labu darbu viņa spēju ierobežošanā. “Nemelošu, no sākuma bija iekšā stresiņš. Domāju gan, ka izdevās labi. Varētu labāk, bet darīju, ko varēju.”
Diemžēl Lukam Dončičam traumas dēļ šī vakara spēle noslēdzās ātrāk. 😬 Tomēr laukumā pavadītajās 20 minūtēs slovēņu superzvaigzne paguva izcelties ar 26 punktiem, sagādājot problēmas Latvijas izlases aizsardzībai. 🪄🏀 pic.twitter.com/pQu3YORs42— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) August 16, 2025
Lai arī bija plānots, ka Dončičs pret Latviju spēlēs daudz, trešās ceturtdaļas ceturtajā minūtē viņam mačs priekšlaicīgi noslēdzās. Atrodoties zem groza, viņam pēc divcīņas ar Mareku Mejeri virsū uzkrita komandas biedrs, savainojot slovēņa ceļgalu. Viņš signalizēja, ka nevar vairs turpināt spēli, un ar saviem spēkiem devās uz ģērbtuvēm, ceturtās ceturtdaļas ievadā atgriežoties arēnā ar ledus maisiem ap savainoto vietu. Dienu vēlāk noskaidrojās, ka Dončiča savainojums nav nopietns (ceļgala sasitums) un viņš turpinās gatavoties turnīram.
Familiar faces. 🤝#mojtim | #EuroBasket pic.twitter.com/w9VfK4SNXr— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 16, 2025
Pirms spēles slovēnis draudzīgi aprunājās ar savu bijušo komandas biedru Dalasas “Mavericks” sastāvā, Kristapu Porziņģi. Spēles laikā viņš bija sev tipiski runīgs, pēc dažādām situācijām neizvairoties pārmīt vārdus ar Latvijas izlases spēlētājiem. Pēc vienas epizodes, kurā pret viņu noteikumus pārkāpa Kristers Zoriks, viņš ko teica Latvijas izlases aizsargam, bet pirmā puslaika laikā aprunājās arī ar citu bijušo komandas biedru, Dāvi Bertānu.
Pēc sirēnas, kas liecināja par mača beigām, slovēņu basketbolists gan bija ar ko neapmierināts tiesnešu darbā, dodoties to virzienā. Lai arī nav zināms, ko viņš teica, skaidrs, ka tas nebija nekas draudzīgs. Jāmin, ka tā nav pirmā reize, kad Dončičs ir neapmierināts ar latviešu soģu darbu. 2023. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā pret Kanādu Dončičam divas tehniskās piezīmes piešķīra Gatis Saliņš, kas nozīmēja slovēņa priekšlaicīgas spēles beigas. Pēc vienas no tehniskajām piezīmēm Dončičs rādīja naudas žestu tribīņu virzienā.
Luka has some words for the ref after the game pic.twitter.com/542BMGk9CQ— Luka Updates (@LukaUpdates) August 16, 2025
Pēc spēles par pietiesāšanu Latvijas izlases labā izteicās Slovēnijas galvenais treneris Aleksandrs Sekuličs, paužot, ka viņam it kā par to atvainojies Kristaps Porziņģis. Raugoties piezīmju ailē, tad slovēņiem to bija par 11 vairāk (34 pret 23), turklāt vēl arī tika piešķirtas divas tehniskās piezīmes. Slovēņi sev raksturīgi visas spēles gaitā mēģināja pietēlot, ka pret viņiem tiek pārkāpti noteikumi, īpaši tālo metienu izdarīšanas brīdī.
Pirms spēles un tās laikā Dončičs iepriecināja vairākus Latvijas jaunos basketbola fanus, neatsakot autogrāfus un sasveicināšanos, bet kādam citam jaunajam līdzjutējam tika aproce, ar ko viņš spēlēja.
Luka Dončić made a young Latvian Porzingis fan day 😊— Luka Updates (@LukaUpdates) August 18, 2025
TikTok/gustavo.galins pic.twitter.com/AUAIXGYMMf
Latvijas izlasei atlikušas vēl divas pārbaudes spēles – 20. augustā pret Grieķiju (sagaidāms, ka tad pirmo sagatavošanās cīņu aizvadīs grieķu spīdeklis Jannis Adetokunbo) un 21. augustā pret Itāliju. Eiropas čempionāta finālturnīrs no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Polijā, Somijā un Kiprā, Rīgai bez vienas apakšgrupas uzņemot arī visas izslēgšanas cīņas.