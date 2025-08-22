"Vēl jāpieliek sīkas, bet ļoti svarīgas detaļas!" Luka Banki atklāj, pie kā izlasei pirms "EuroBasket 2025" jāpiestrādā
Latvijas vīriešu basketbola izlasei pēdējā pārbaudes spēlē vajadzēja pielāgoties situācijai, kurā nebija pieejami vairāki spēlētāji, norādīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase, gatavojoties Eiropas čempionāta finālturnīram, ceturtdien Atēnās pārbaudes spēlē ar 83:68 pārspēja Itāliju. Pietaupīts tika Artūrs Žagars, bet saaukstēšanās dēļ nespēlēja Andrejs Gražulis.
"Spēlējām labāk nekā dienu iepriekš. Vajadzēja pieskaņoties ārkārtas situācijai, kad nebija pieejami vairāki spēlētāji un mainījās rotācija. Nospēlējām diezgan organizēti, ierobežojām Itālijas komandas agresivitāti," sarunā ar Latvijas Basketbola savienību (LBS) atzina Banki. "Vēl jāpieliek sīkas, bet ļoti svarīgas detaļas, gatavojoties cīņām ļoti sarežģītā grupā, kurā ir arī turnīra galvenā favorīte Serbijas izlase," piebilda treneris.
Latvijas izlase iepriekšējās pārbaudes cīņās Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet savā laukumā papildlaikā ar 105:109 zaudēja Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās trešdien ar 86:104 zaudēja Grieķijai.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.