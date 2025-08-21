Aizlūgums par Jāņa Timmas dvēseli Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā
Vecrīgā - Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā 20. augusta rītā notika Svētā Mise, kurā aizlūdza par basketbolista Jāņa Timmas (1992-2024) ...
Vecrīgā aizlūdz par basketbolista Jāņa Timmas dvēseli. FOTO
Vecrīgā, Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā, trešdienas, 20. augusta rītā, notika svētā Mise (dievkalpojums), kurā aizlūdza par Jāņa Timmas (1992-2024) dvēseli, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapa Andra Kravaļa vadībā.
Bīskaps Andris Kravalis savā svētrunā uzsvēra, ka mums dzīvē jāizdara pareizās izvēles, lai saņemtu mūžīgo pestīšanu no Dieva: “Dievs visu uzlūko nevis pēc mūsu izpratnes, bet gan redz cilvēku sirdis!” Viņš dievkalpojumā teica, ka tajā īpaši piemin “Jāni Timmu, kurš paliks atmiņā kā profesionāls basketbolists, kurš ieguvis atzinību ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī un ar saviem sasniegumiem iedvesmojis jaunos sportistus. Šodien mēs viņu uzticam Dieva žēlastībai. Mēs neesam tiesneši, bet paļaujamies uz Dieva žēlsirdību, kura pārsniedz cilvēcisko izpratni.” Mums jābūt paļāvībā uz to, ka mūsu aizgājēji saņem pestīšanu no Dieva, cita starpā teica garīdznieki.
Dievkalpojumā pārsvarā piedalījās vietējās draudzes pārstāvji, kuri nebija daudzskaitlīgi, taču savā lūgšanā dedzīgi. Pēc visa spriežot, Timmu ģimene šo aizlūgumu Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā vēlējusies noturēt tādēļ, ka tas ir Rīgas latgaliešu centrālais katoļu dievkalpojums, kurā dievkalpošanas notiek arī latgaliski. Kā zināms, Jāņa Timmas dzimtā puse ir Latgale – Krāslava.
32 gadus vecais Jānis Timma traģiski aizgāja naktī uz 2024. gada 17. decembri Maskavas hostelī “Apeļsin”, Sergeja Makejeva ielas piecstāvu mājas kāpņu telpā, nākamajā dienā pēc viņa sievas, Krievijā dzīvojošās ukraiņu dziedātājas Annas Sedokovas 42. dzimšanas dienas. Viņš šajā hostelī iemitinājās iepriekšējā vakarā un nekas neliecināja par gaidāmo nelaimi, hosteļa īpašnieks vārdā Aleksandrs izdevumam “super.ru” apgalvoja, ka iemitināšanās brīdī Jānis Timma bija “absolūti smaidīgs, pozitīvs cilvēks”. Vietējie mediji ziņoja, ka basketbolists izdarījis pašnāvību, bet sportista tuvinieki netic pašnāvības versijai un pieļauj slepkavības iespējamību, un janvāra sākumā Latvijā tika uzsākts kriminālprocess.
Pēdējā gaitā pavada basketbolistu Jāni Timmu
Šodien notika atvadīšanās no pagājušajā nedēļā mirušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas.
Latvijas izlases ilggadējais basketbolists Jānis Timma (1992-2024) traģiski mūžībā devās naktī uz 17. decembri Maskavā. Timma bija viens no talantīgākajiem savas paaudzes basketbolistiem, Latvijas basketbola izlases sastāvā viņš pārstāvējis valsti 68 spēlēs, tostarp divos Eiropas čempionātos 2015. un 2017. gadā. Otrajā no reizēm ar Timmu sastāvā tika iegūta pēc neatkarības atgūšanas augstākā vieta (5. vieta).
Jānis Timma Latvijas basketbola izlases spēlēs un treniņos
Jānis Timma Latvijas basketbola izlases spēlēs un treniņos.